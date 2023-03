MCCANN BORDELEAU, Lucille



À l'Hôpital général de Québec, le 1er février 2023, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Lucille Bordeleau, épouse de feu monsieur Edouard McCann, fille de feu Adélard Bordeleau et de feu Philomène Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Claire Beaulieu), Diane et Sylvie (Jean-Pierre Laplante); ses petits-enfants : Marc-André (Andrée-Sophie Levasseur), Laurie, Allison, Caroline (Vincent Bourret-Barrière), Alexandre (Émilie Barnabé) et Annie-Pier (Patrick Latouche); ses arrière-petits-enfants : Édouard, Abbygaëlle, Darius, Charlotte, Hugo, Elizabeth, Charles, Odile, William et Dominic; ses sœurs : Rachel (feu Pierre Pelletier) et Réjane (Jeannot Paré). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille McCann ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère et ses sœurs qui l'ont précédée : Clément (Rita Pelletier), Dolorès (Philias Basque) et Eveline (Marcel Turcotte). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général de Québec, l'unité 400, mamie les remercie pour leurs bons soins et leur bienveillance envers elle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.