ASSELIN MERCIER, Laurianne



Au CHSLD de Saint-Raphaël-de-Bellechasse, le 26 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Laurianne Mercier, épouse de feu monsieur Fernand Asselin. Elle était la fille de feu Napoléon Mercier et de feu Amanda Labrecque. Elle demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule mardi, 4 avril 2023, de 19h00 à 20h30. Mercredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert de 12h00 à 13h45.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bertrand (Pierrette Legacé) et Sylvain (Sylvie Blais); ses petits-enfants : Magalie Asselin (Boby Cloutier), Emilie Asselin (Rémy Ouellette), Dany Chabot-Blais (Marie-Pierre Godbout), Valérie Chabot-Blais (Yannick Thibault), Rémi Asselin-Blais; ses arrière-petits-enfants : Lily-Mai, Étienne, Érika et Évelyne Cloutier, Dayne, Wendy et Madysson Ouellette, Zachary, Marilou et Liam Lacroix, Élianna, Félicia et Amanda Thibault. Elle laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : feu Méridé (Jeanne Labonté), Orence (feu Lydia Denault), feu Wilfrid dit Alphé (Yvonne Denault), Clément, feu André, Lisette (feu Louis Labrecque, Léopold Leblond), feu René, Jean-Claude (Micheline Couture), Paul-Eugène (Doris Bélanger), Maurice (Jeanne Roy) et feu Aimé. De la famille Asselin, elle était la belle-sœur de : feu Marie, feu Annette (feu Maurice Bisson), feu Yvette (feu René Bilodeau) et feu Léopold (Rosanne Poliquin). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël et de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par à la Fondation l'Oasis St-Damien, 65, route Saint-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la