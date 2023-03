LAROCHELLE, Colomb



À l'Oasis de Saint-Damien, le 23 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Colomb Larochelle époux de feu Yolande Roy et conjoint de feu Marie-Anna Turgeon. Il était le fils de feu Wilfrid Larochelle et de feu Marie-Ange Samson. Il demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.Monsieur Larochelle sera exposé aule mercredi 5 avril 2023 de 19h à 20h30. Jeudi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Christianne (Réjean Gagné), Ginette (Jacques Duguay), feu France, Carole (Jean Giguère), Marlène (Jean-Pierre Labonté), Lyne (Richard Godbout) et Danie (feu Jacques Quirion); ses petits-enfants : Anne-Marie Gagné (Vincent Drouin), Nadia Gagné (Richard Asselin), Réjean Gagné Jr. (Stéphanie Bouchard), Nicolas Gagné (Mélinda Savard), Tommy Duguay (Khoralee Gag-Nom), Sandra Giguère (Jérôme Poulin), Carl Giguère (Marie-Michelle Jacques), Audrée Labonté (Étienne Talbot), Louis-Carl Labonté, Bruno-Pierre Godbout (Ann-Sophie Leblanc), Jean-Daniel Godbout et ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Dorice (feu Lucien Poliquin), feu Solange, feu Gaston (feu Claudette Breton), Hélène (Jean-Louis Fiset), feu Gaétanne (feu Émilien Godbout) et Yvon (feu Yvette, Ginette Franc). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'Oasis Saint-Damien pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Oasis St-Damien, 65, route Saint-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la