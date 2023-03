ALLEN GAGNON, Gemma



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2023, à l'aube de ses 97 ans, est décédée Mme Gemma Allen-Gagnon, épouse de feu M. Joseph Gagnon. Elle était la fille de feu Anselme Allen et de feu Alice Couture. Elle demeurait à la résidence Fleuribel située à Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille : Jocelyne (Simon Paré), Lucie, Nicole (feu Gilles Lucier, Robert Marquis), Gilles (Beth Friedberg Altman), Lynda (Delberto Cabral), Anne (Marcel Dallaire), Marie-Claude (Jacques Couture), Danielle (Bruno Fortier) ; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants : Marie-Ève (Étienne Carbonneau et leurs enfants : Édouard, Flavie et Alice), Pierre-Luc (Marie-Pier Morin et leurs enfants : Lily-Rose et Louis-Zack), Julie (Stéphane Lacasse et leurs enfants : Charlotte et Henri), Ann Sarah (Simon Asselin et leurs enfants : Isaac et Arthur), Michaël (Marie Lopez et leur fille Ryleigh), Jeason (Jessica Gagnon et leurs enfants : Bryce et Emmett), Mathew (Nicole Cabral et leurs enfants : Mackenzie, Savannah, Abbey et Emily), Maxime, Pierre-François (Gabrielle Belisle et leurs enfants : Charles-Émile et Léa-Maude), Anne-Sophie (Jean-Philippe Fournier et leur fille Elizabeth), Marc-Antoine (Maude Pouliot et leurs enfants : Charlie et Oly), Annie-Pier (Bryan Laverdière et leur fils Robin) Vanessa (Steve Duchesneau et Praline), ainsi que Lara (Marc-Antoine Allen et leur fille Agathe). Ses frères et ses sœurs : feu Hector, feu Edgar, feu Lucille (feu Émilien Audet), feu Wellie (feu Jeanine Felteau), feu Hervé-Émile (Carmen Audet), feu Clément (feu Huguette Gagné), feu Joseph-Claude (Lorraine Jacques), Léandre (Denise Dumont) et Andrée (Régis Fortin). Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Adrien (Marie-Paule Couture), feu Lucien (feu Lauretta Couture), feu Lucienne (feu Donat Nadeau), feu Germain (feu Thérèse Turgeon, Pauline Bourget) et feu Marie (feu Benoît Bilodeau), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pour ceux et celles qui le désirent, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la Paroisse Saint-Anselme (418 885-4221) située au 115 Rue Principale, Saint-Anselme, QC G0R 2N0.La famille vous accueillera à lale vendredi 31 mars de 19 h à 22 h et le samedi 1er avril dès 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 1 avril à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".