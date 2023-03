Circuit LIV: Tiger Woods n’adresse plus la parole à Bryson DeChambeau

La décision de joindre le circuit LIV et de quitter la PGA a effrité plusieurs relations dans le monde du golf professionnel, et celle de Bryson DeChambeau et Tiger Woods n’y fait pas exception.

DeChambeau était une des plus grandes vedettes de la PGA lorsqu’il a paraphé une entente d’une valeur de plus de 125 millions $ du circuit financé par un fonds public saoudien, en juin dernier.

Sa décision, tout comme celle des dizaines de golfeurs qui l’ont imité, a été accueillie très froidement par les athlètes les plus fidèles à la PGA.

Le Californien a assuré que, malgré son caractère solitaire, il avait tout de même gardé contact avec plusieurs ex-homologues, dont Jordan Spieth et Will Zalatoris.

En riant, DeChambeau a toutefois lancé aux journalistes à Winter Garden, en Floride, qu’ils pouvaient «deviner» qui ne lui adressait plus la parole.

«Je ne vais pas trahir qui que ce soit. Il a été un excellent ami à moi, a-t-il lancé au sujet de Woods, selon le quotidien “USA Today”. Je lui ai souhaité bonne fête. C’est comme ça. Il a sa vision des choses.

«Nous avons la chance de faire grandir le sport et j’espère qu’un jour, il comprendra notre point de vue.»

D’ailleurs, DeChambeau ne s’ennuie absolument pas de la PGA depuis qu’il s’est joint au circuit LIV.

«Je ne regrette rien. J’adorais les partisans et les gens qui venaient m’encourager. Mais nous commençons tranquillement à attirer les foules. Les gens comprennent de plus en plus notre modèle et aiment le concept des équipes. Selon ce que j’ai vu, les choses avancent dans la bonne direction.»

Avant d’accepter le pactole saoudien, DeChambeau a remporté l’Omnium des États-Unis en 2020 et sept autres titres sur le circuit de la PGA.