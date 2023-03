CATELLIER, Claude Dr



À Québec, le 17 mars 2023, entouré de ses enfants, Dr Claude Robert Catellier nous a quittés paisiblement à l'âge de 90 ans. Né à Trois-Pistoles, Québec, le 24 juillet 1932, ce fier natif du " Bas du Fleuve " était le fils de feu Dr Marcel Catellier et de feu madame Marthe Côté.Il avait étudié au Collège de Rimouski, avant de compléter ses études en médecine interne à l'Université de Paris (1962) et en endocrinologie à l'Université Laval, à Québec (1970). Il a débuté sa carrière de diabétologue aux États-Unis, au Joslin Diabetes Clinic de Boston, Massachusetts où il a rencontré l'amour de sa vie et son épouse pendant 56 années, feu madame Mirjam Gerda Krey (1939-2019). Il a consacré sa carrière entière au diabète par la recherche, la rédaction de nombreux articles médicaux, la publication du livre " Le Diabète Sucré ", l'enseignement pendant plus de 25 années au Centre Hospitalier de l'Université Laval (CHUL) et sa clinique où il a soigné de nombreux patients pendant plus de 40 ans. Il a aussi été le président du Congrès de l'Association du Diabète du Québec (1985) et conseiller médical à l'Industrielle Alliance. La famille vous accueillera à lale samedi 22 avril 2023 de 9 h à 12 h 30.Il sera profondément manqué par ses 4 enfants : André (Laurel), Brigitte (François Côté), Priscilla, Ted (Nathalie Drouin), ses 11 petits-enfants : Axel et Kara; Marthe, Adrienne et Philippe Côté; Cassandre Têtu (François Gagnon), Madeleine, Simone et Élisabeth Têtu; Elsa et Benjamin, et son arrière-petite-fille, Alice Mirjam Gagnon; également ses 6 frères et sœurs: Suzanne (feu John Laurin), feu Lise (feu Robert Lamontagne), Pierre, Gilbert (Gervaise Toupin), Jocelyne (feu Yvon Leroux), Richard (Julie Ouellet), ainsi que des belles-sœurs et beaux-frères et de très nombreux nièces, neveux et arrière-nièces et arrière-neveux; ainsi ses très chers amis de longue date Dr Louis et madame Claudette Dionne. La famille tient à remercier chacun des membres du personnel de la Maison Legault de Québec pour tous les bons soins prodigués et appréciés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Diabète Québec, 3750, boulevard Crémazie Est, bur. 500, Montréal Qc, H2A 1B6, 514 259-3422, www.diabete.qc.ca