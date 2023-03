BOURBEAU, Louisette Deschênes



Au Centre d'hébergement de Lambton, le 28 février 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Louisette Deschênes. Elle était l'épouse de feu monsieur Gaston Bourbeau et la fille de feu dame Delvina Caron et de feu monsieur Gérard Deschênes. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Ghislaine (Bertrand Bédard), feu Christian, Liette (Robert Beaudoin), Chantal (feu Jean Pelletier) et André (Lucie Goulet); ses petits-enfants : Martin et Jessica Bourbeau (Patrick Lemieux); ses arrière-petits-enfants : Mariann, Charles-Xavier, George et Alfred; son frère et sa sœur : feu Jean-Guy (Gaétane Bernatchez) et Rita; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Bourbeau : feu Marcel (Jacqueline Bissonnette), Jeannine (feu Conrad Journeault) et Marie-Paule (feu Gaston Arial); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Lambton pour les bons soins et les attentions bienveillantes. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, région de Québec, au 245, rue Soumande, bureau 202, Québec (Qc) G1M 3H6, tél.: 514-529-9742, site Web : www.scleroseenplaques.ca