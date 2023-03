DUQUET, Francine Normand



À la Résidence Sainte-Geneviève, le 15 mars 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Francine Normand, épouse de feu monsieur Marcel Duquet, fille de feu Émile Normand et de feu Simone Boulet. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin Duquet et Christine Duquet (Clémence Leblond). Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Gabrielle Normand (feu Janvier Hétu), feu René Normand, feu Daniel Normand et de Rose-Aimée Duquet (feu Bernard Lachance). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Résidence Sainte-Geneviève. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 1er avril à 11 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".