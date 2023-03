BÉRUBÉ, Carolle Rivard



À son domicile, entourée de sa famille, le 4 mars 2023, à l'âge de 70 ans est décédée Mme Carolle Rivard. Elle était l'épouse de M. Pierre Bérubé et la fille de feu M. Roland Rivard et de feu Mme Dorothée Gagnon. Native de Rivière-Ouelle, elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Les membres de la famille accueilleront parents et amisà compter de 12 h oùsuivie de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé, Pierre; ses enfants : Luc (Stéphanie Belley), Dominique (Viateur Dubé) et Alexandre (Andrée Gagné); ses petits-enfants : Maryelle, Élizabeth, Laurence, Sophie, Ève, Émile et Maxime Bouchard-Dubé; sa filleule, Maude. Elle était la sœur de : Rollande (Louis-Marie Ruel), feu Martine (André Lecompte), Fabienne, Jocelyn (Denis Julien) et Jocelyne et la belle-sœur de : feu Ursule (feu Réal Ouellet), Andréanne, feu Édith, Lise, feu Viateur, Geneviève, Jean-Clément (feu Rolande Drapeau), feu Denis (Gisèle Dufour) Hilaire, Jules (Claudette Gagnon), Édris, Chantale, Paul (Alice Voyer), Marie (Daniel Lefebvre), Noël (Claudine Francoeur) et Caroline. Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Julie Lévesque ainsi que le personnel du CLSC de St-Romuald, plus précisément : Isabelle, Annie-Claude, Sylvie et Hélène pour les bons soins prodigués, leur humanité et leur dévouement.