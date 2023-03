LAFRANCE, Pierre



À Québec, le jeudi 9 février 2023, à l'âge de 90 ans, notre courageux papa s'est libéré de son éprouvante maladie. Il a combattu les flammes de la SLA comme le pompier qu'il a été. Il a enfin pris son envol. Il a rejoint celui qu'il vénère et maintenant, il veille sur la femme de sa vie. Pierre laisse un grand vide dans la vie de sa femme Carmen (Roy), de ses enfants Richard (Nicole), Annie (Daniel) et Hugues (Élise) et de ses petits-enfants Élisabeth et Léo. Il laisse également dans le deuil sa sœur Denise (Claude). Il était le frère de feu Jean- Jacques, feu Madeleine (feu Jules), feu Colette (Eddy), feu Pauline (Gilles) et feu Jean- Paul (feu Noëlla). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Huguette et Jacques, Réjeanne et Gaston, Jean-Claude et Nicole, Ghislain et Lise ainsi que plusieurs neveux et nièces; son bienveillant ami Guy (Suzanne), Jean- Noël, Emile et Deanne, Monique T., la famille Pagé, Monique P., Jean-Marc (Colette), Jean-Charles (Louise), et de nombreux autres amis qu'il a connus au cours de sa vie et de sa carrière au sein du Service des incendies à la Ville de Québec.de 13h à 14h45.Nous remercions Marie-Pier pour son humanité et son engagement dans les soins à domicile et Fabienne pour les moments de pur bonheur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec qui a été une fidèle alliée tout au long du combat de notre père : en ligne à sla-quebec.ca ou par téléphone : (514) 725-2653 ext.: 105- 1(877) 725-7725