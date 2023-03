DUGAL, Micheline



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 7 février 2023, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Micheline Dugal, épouse de feu Jean-Guy Rouillard, fille de feu madame Marie Girard et de feu monsieur Ludger Dugal. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis et Julie (Dany Renaud); ses soeurs et son frère: feu Jeannine (feu Guy Turcotte), feu Monique (Jean Plante) et feu Yves (Jeannine Dubé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Rouillard: feu Huguette, Véronique, Yolande, feu Hervé, Annette (feu Maurice Vézina), Yvette (Roger Audet), Lilianne (Gérald Nicol), Lise (feu Gilbert Genest), feu Yves (Danielle Pouliot), feu Nicole (Henri Fournier), Micheline et Gilles (Gaétane Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Pascale Chouinard et Lise Rouillard pour leur soutien et leur présence. Merci également au personnel des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294,courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.