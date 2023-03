FORTIN PELLETIER, Rita



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 mars 2023 à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédée madame Rita Fortin, épouse de feu monsieur Hébert Pelletier. Fille de feu dame Rose-Anna St-Amant et de feu monsieur Thomas Fortin, elle demeurait à Saint-Damase-de-L'Islet. Elle était la mère de : feu Priscille (Bertrand Duval), Ubald et Francine Pelletier (Rosaire Thibault). Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Francis, Caroline (Marco Blanchet) et Louise Duval (Claude Fournier); Sylvie (Jean-Marc Gosselin) et Lise Thibault (Eric Matteau); ses arrière-petits-enfants: Gabriel et Clémence Duval. Issue d'une famille nombreuse, elle est allée rejoindre outre ses parents, plusieurs de ses frères et sœurs, de ses beaux-frères et de ses belles-sœurs. Sont aussi affectés par son départ, sa sœur Jeannette et son frère Julien Fortin, les membres de la famille Pelletier, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'équipe d'intervenants du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, particulièrement à sa travailleuse sociale Hélène April, pour leur soutien et leur accompagnement. Merci également à tous ceux et celles qui ont été présents durant les dernières semaines pour lui tenir compagnie et en prendre soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0, https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 1er avril à compter de 9h.Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Damase.