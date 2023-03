Photo fournie par LEUCAN

La campagne Défi têtes raséesMD Leucan 2023, pour les régions de Québec et Lévis, a été lancée le 21 mars dernier en présence du président d’honneur, Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Le défi se tiendra cette année le 4 juin au Grand Marché de Québec dans une formule renouvelée qui fera vivre aux participants, à leurs supporteurs et au public présent une expérience bonifiée. Leucan a aussi tenu à souligner la générosité de PROXIM, présentateur de l’événement pour une 7e année, de Mia, qui a créé pour une 9e année les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, un bijou vendu au profit de l’Association, et de l’humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial bénévole du Défi têtes rasées Leucan pour une 11e année consécutive. Renseignements et inscriptions sur tetesrasees.com/fr/. Sur la photo, entre autres : Denis Ricard, président d’honneur ; Michel Vézina, employé de iA Groupe financier (fraîchement rasé) en compagnie de trois jeunes porte-paroles Leucan, Derek 6 ans, Malik, 5 ans et Annabelle, 12 ans, tous trois ayant reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë en 2022. Leucan CDP 2023).

Défi 20 cœur, prise 3

Photo fournie par le Défi 20Cœur

Jonathan Garneau, vainqueur d’une chirurgie du cœur et qui avait mis sur pied son premier Défi 20cœur en août 2021 au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), revient avec déjà son 3e Défi 20cœur qui se tiendra les 19 et 20 août sur un parcours de 80 km, divisé en 20 segments d’une heure, reliant les plaines d’Abraham au lac Saint-Charles sur une période de deux jours. Marie-Josée Asselin, conseillère municipale du district Lorette – Les Châtels, et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, a de nouveau accepté la présidence d’honneur de l’événement. Elle sera accompagnée cette année de 3 autres conseillers municipaux (photo) alors que Sylvain Lévesque, député de Chauveau à l’Assemblée nationale, agira comme partenaire. L’objectif est de réunir 200 marcheurs. En deux ans, 21 500 $ ont été remis à l’IUCPQ. Renseignements : fondation-iucpq.org/activity/defi-20coeur/. Sur la photo, Jonathan Garneau (au centre) est entouré de Pierre-Luc Lachance, conseiller du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur et vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec ; Marie-Josée Asselin, présidente d’honneur ; Bianca Dussault et Jean-François Gosselin, conseillers indépendants.

Grand Diplômé

Photo fournie par Radio-Canada. Photo son compote Twitter

Félicitations à Me Pascal Paradis (photo) qui est devenu le quatrième lauréat du prix Grand diplômé 2023 dans le contexte de la reconnaissance annuelle Les Remarquables de l’Université Laval. Estimé de la communauté juridique nationale et internationale, il se consacre, en compagnie de bénévoles et de collègues, à la défense des droits de la personne et à la coopération internationale depuis plus de 20 ans. Diplômé de la Faculté de droit, Me Paradis a cofondé en 2002, avec Me Dominique-Anne Roy et Me Pierre Brun, Avocats sans frontières Canada (ASFC). Il en est le directeur général depuis 2005.

Anniversaires

Photo d’archives, Agence QMI

Céline Dion (photo), notre Céline nationale, 55 ans... Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 36 ans... François Nolin de chez Archibald... Norah Jones, chanteuse et pianiste américaine, 44 ans... France D’Amour, chanteuse québécoise, 56 ans... Yves Séguin, ex-politicien, 72 ans... Liza Frulla, ex-femme politique, directrice générale de l’ITHQ, 74 ans... Éric Clapton, chanteur et guitariste américain, 78 ans.

Disparus

Photo fournie par L’Université Laval

Le 30 mars 2022 : Tom Parker (photo), 33 ans, de son vrai nom Thomas Anthony Parker, chanteur britannique connu pour avoir été un des membres du boys band britannique The Wanted... 2021 : Guy Lelièvre, 69 ans, député péquiste de la circonscription de Gaspé à l’Assem-blée nationale du Québec de 1994 à 2008... 2018 : Jean-Guy Trépanier, 86 ans, député de Saint-Maurice à l’Assemblée législative du Québec en 1965 et 1966... 2018 : André Duval, 97 ans, écrivain et historien québécois... 2016 : Bernard Lamarre, 84 ans, ex-président de SNC-Lavalin et grand mécène... 2013 : Jean-François Dorval, 56 ans, médecin omnipraticien et coroner de Rimouski... 2009 : Daniel Gauthier, 53 ans, biologiste de Québec pour le Groupe conseil Genivar... 2002 : Élisabeth, 101 ans, reine mère d’Angleterre... 1993 : Claude Mouton, 61 ans, la voix du Canadien de Montréal depuis 1973... 1979 : Ray Ventura, 70 ans, chef d’orchestre et éditeur de musique français.