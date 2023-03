Derick Brassard subit une blessure qui fait mal à voir

Le vétéran des Sénateurs d'Ottawa Derick Brassard a subi une blessure difficile à regarder, jeudi soir, lors du match des siens contre les Flyers de Philadelphie.

• À lire aussi: Canadien: Matthew Tkachuk vole la vedette à Sean Farrell

• À lire aussi: Déjà un premier but pour Sean Farrell!

Posté à côté du filet adverse, le Québécois a effectué une vilaine chute au moment où son coéquipier Shane Pinto marquait, en fin de deuxième période.

Brassard, en tombant, a vu sa jambe droite se plier d’une manière qui n’annonçait rien de bon.

L’attaquant s’est immédiatement tordu de douleur sur la glace et a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire quelques minutes plus tard.

Âgé de 35 ans, le natif de Hull a paraphé un contrat d'un an avec les «Sens», au mois d'octobre, au terme d'un essai professionnel fructueux. Il a inscrit 13 buts et 23 points en 61 duels et est rapidement devenu un membre important de l'équipe ottavienne dans le vestiaire.

En carrière, celui qui a porté les couleurs de neuf autres formations du circuit Bettman a amassé 545 points en 1012 rencontres.