Des extraterrestres, Scarlett Johansson et Tom Hanks dans le prochain film de Wes Anderson

Scarlett Johansson et Tom Hanks sont les plus récents acteurs hollywoodiens à rejoindre le répertoire du populaire réalisateur Wes Anderson. La bande-annonce de son prochain film-extraterrestre, « Asteroid City », vient d’être dévoilée.

Scarlett Johansson en vedette de cinéma, Tom Hanks en grand-père désagréable, Jason Schwartzman en nouveau veuf essayant de faire réparer sa voiture et... un extraterrestre! Le nouveau film de Wes Anderson semble aussi coloré et original que ce à quoi nous a habitués le réalisateur de « The Grand Budapest Hotel ».

L’impressionnante distribution comprend également Steve Carell, Matt Dillon, Margot Robbie, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Hong Chau, Willem Dafoe, et Jake Ryan.

La bande-annonce - aux couleurs pastel et à l’aspect rétro faisant la renommée du cinéaste américain – offre un bel aperçu de cette histoire qui se déroule dans une ville fictive du désert américain en 1955.

Capture d'écran, Asteroid City

Le synopsis officiel du film le décrit ainsi : « L'itinéraire d'une convention Junior Stargazer / Space Cadet - organisée pour réunir des étudiants et des parents de tout le pays pour des compétition de bourses universitaires - est spectaculairement perturbé par des événements qui changent le monde. »

« Je n'aime pas la façon dont ce type nous a regardés, l'extraterrestre. Comme si nous étions condamnés », lance d’ailleurs le personnage interprété par Jason Schwartzman dans la bande-annonce.

Capture d'écran, Asteroid City

Fait intéressant : l’acteur fétiche d’Anderson, Bill Murray, devait prendre part au long métrage, mais a dû abandonner le projet en raison de la COVID-19.

Focus Feature sortira le film pour une durée limitée le 16 juin prochain, avant qu'il ne soit diffusé officiellement le 23 juin. Une première du film « Asteroid City » est également envisagée au Festival de Cannes.