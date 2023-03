Centres de détention américains pleins: des migrants en provenance du Canada transférés par avion au Texas

Les centres de détention américains de migrants près de la frontière avec le Canada sont débordés au point où plusieurs étrangers ont dû être envoyés au Texas par avion dans le dernier mois pour les soulager.

• À lire aussi: Découragés, des migrants du chemin Roxham sont expulsés aux États-Unis

• À lire aussi: Accueil des migrants: une firme privée a décroché des millions de dollars grâce au chemin Roxham

• À lire aussi: Un autre migrant meurt en passant la frontière américaine

«L’augmentation récente du flux migratoire dans le secteur de Swanton a nécessité l’utilisation de vols [internes] à des fins de décompression», écrit un porte-parole des services frontaliers américains en réponse aux questions du Journal.

Car si les demandeurs d’asile qui passent des États-Unis au Canada se comptent par milliers, d’autres font, de plus en plus, le chemin inverse.

En février seulement, 418 personnes sont entrées illégalement aux États-Unis via le secteur de Swanton, qui couvre grosso modo la frontière entre Hemmingford, en Montérégie, et Sherbrooke, en Estrie.

Ce nombre est 10 fois plus élevé que l’an dernier à pareille date, selon les données des U.S. Customs and Border Protection.

Plusieurs sont ensuite détenus temporairement après leur interception, d’où l’achalandage dans les centres de détention.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK US BORDER PATROL SWANTON SECTOR

«S’il y a des vols, ça signifie qu’ils n’ont pas les installations ou les employés pour traiter tous ces dossiers à la fois [dans l’État de New York]», explique Tom Cartwright, un bénévole de l’organisation américaine Witness at the Border (Témoins à la frontière), qui scrute leurs mouvements à la loupe.

Trois vols

En mars, trois vols transportant des migrants ont ainsi quitté un aéroport de Plattsburgh, dans l’État de New York, pour El Paso ou Harlingen, au Texas, selon sa recension.

Le plus récent a décollé mardi après-midi, à 17h30.

Les deux premiers avions transportaient quant à eux 82 migrants interceptés à la frontière nord des États-Unis, selon NBC News. Tous, sauf un, étaient d’origine mexicaine.

Ces derniers devaient ensuite être expulsés dans leur pays d’origine en vertu d’une politique appelée Title 42.

Transférés dans le secret

C’est ICE, l’agence de police douanière et de contrôle des frontières, qui coordonne ces transferts.

«ICE ne dévoile jamais le nombre de ses vols, ou où vont les avions. Quand on a commencé à réaliser à quel point ils étaient communs, on s’est dit qu’il fallait absolument que l’information sorte», raconte Tom Cartwright, qui passe des dizaines d’heures par mois à les traquer.

Selon ses données, 39 autres avions ont transporté des migrants mardi dernier seulement. Et depuis 2020, Witness at the Border a documenté plus de 20 000 vols similaires.

Or, ce genre de transfert était pratiquement inédit entre la frontière nord et sud des États-Unis vu le peu d’entrées irrégulières dans le secteur, selon nos informations.