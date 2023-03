THIBAULT VALLÉE, Noëlla



À Québec, le 1er mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Noëlla Thibault (Vallée), épouse de feu monsieur Michel Vallée. Elle était la fille de feu monsieur Jean-François Thibault et de feu dame Marie-Anna Thibault. Elle demeurait à Québec. Précédé de son fils Robert, elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Daniel) et Richard; ses trois petits-enfants : Sylvain, Audrey et Samuel; ses deux arrière-petits-enfants : Alex et Logan; son frère Jean-Marie (Christianne Côté), neveux, nièces autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléancesde 13h30 à 15h00 à