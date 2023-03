TREMBLAY, Francine



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 mars 2023 est décédée entourée d'amour et de bienveillance à l'âge de 72 ans, madame Francine Tremblay, épouse de monsieur Alain Gelly, fille de feu madame Lucienne Dufour et de feu monsieur Claude Tremblay. Elle demeurait à Lévis (secteur Charny). La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifMadame Tremblay reposera par la suite au columbarium du Centre commémoratif. Madame laisse dans le deuil son époux monsieur Alain Gelly, ses deux filles Vicky et Kathy (Frédéric Chabot), ses petits-enfants Léonie (Maxime), Ludovic (Rosalie), Christophe (Arianne la cheerleader préférée de Mamy). Ses sœurs et frères Claudette (Gerry Riverin), Jocelyne (Michel St-Pierre), Lyse (Mario Collin), Raynald (Lise Carpentier), Jacques (Lise Verret), Ghyslain (France Prince), Alain (Marie Paquet), Sylvie, Liette (feu Normand Jeffrey), Serge (Aline Côté) ; ses beaux-frères de la famille Gelly : Louis (Danielle Blais) et René ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier de tout cœur la docteure Virginie Audet Croteau, Audrey Perron infirmière et Maxime Bélanger infirmier de l'Hôtel Dieu de Québec pour le temps, l'attention, leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca