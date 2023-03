[EN VIDÉO] Neymar perd un million d’euros au casino en ligne

La vedette du soccer international Neymar Jr. a perdu 1 million d’euros (1,4 million de dollars canadiens) en jouant à des jeux d’argent en direct sur la plateforme Twitch.

L’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, qui est en convalescence après avoir subi une intervention chirurgicale à la cheville, a invité ses admirateurs à suivre sa séance de casino en ligne, mardi. Cette diffusion s’est faite dans le cadre d’un partenariat publicitaire avec Blaze, une plateforme de jeux d’argent.

L’athlète de 31 ans a joué avec une mise de départ de 1 million d’euros. Cette somme a fondu rapidement au fil des jeux puisque la chance n’a pas été du côté de Neymar Jr.

Dans une vidéo devenue virale, on voit le Brésilien faire semblant de pleurer après avoir tout perdu en jouant à la roulette. Il se met ensuite à rire. Le tout est accompagné d’une reprise dissonante de la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion. On ignore toutefois si cette somme a été couverte par la plateforme Blaze.

Les frasques extrasportives de Neymar font couler beaucoup d’encre en Europe.

L’attaquant avait été critiqué après la défaite du PSG contre le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Ce dernier avait été aperçu dans un McDonald’s tard le soir après avoir participé à un tournoi de poker à 10 000 euros l’entrée.

Neymar Jr. est devenu l’un des joueurs de soccer les mieux payés de l’histoire lorsqu’il a paraphé un contrat de 222 millions d’euros en 2017 avec le club parisien.

Il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2027.

