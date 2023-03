Enfin du baseball passionné

Le baseball majeur a mis en place trois réformes afin de produire un jeu nettement plus passionné avec davantage de balles en jeu.

La création d’une horloge, alors que les lanceurs n’auront que 15 secondes avec les buts non occupés et 20 s avec un coureur sur les buts pour amorcer leur élan ou se voir attribuer une balle au frappeur.

Cette nouvelle réglementation réduira les matchs en moyenne de 30 minutes.

De la vitesse sur les sentiers

Le lanceur obtient seulement deux tentatives pour retirer le coureur, avec un geste vers le but, ou tout simplement retirer son pied de la plaque par frappeur. Sinon, c’est une feinte irrégulière qui permettra au coureur d’avancer d’un but.

On a aussi agrandi les coussins, réduisant ainsi la distance entre le premier et le deuxième but, ainsi que celle entre le deuxième et le troisième but, et ce, de 4,5 pouces.

On souhaite aussi éviter des blessures. L’an dernier, il y a eu une diminution du nombre de blessures de 13 % et une augmentation de 26 % des tentatives de vols de but dans le baseball mineur.

Les Jays se sont améliorés

La défensive spéciale est abolie, car à compter de cette saison, deux joueurs de champ intérieur doivent être positionnés de chaque côté du deuxième but lorsque le lancer est relâché. Les restrictions augmenteront la moyenne au bâton, surtout pour le frappeur gaucher.

Les Jays ont ajouté les frappeurs gauchers Kevin Kiermaier, Brandon Belt et Daulton Varsho. Ce dernier a frappé 27 coups de circuit l’an dernier.

La rotation des lanceurs partants, composée d’Alex Manoah, candidat pour le trophée Cy-Young, Kevin Gausman, Chris Bassitt, José Berrios et Yusei Kikuchi, est comparable à celle de n’importe quelle autre du baseball majeur.

Les Jays peuvent compter sur Jordan Romano et Erik Swanson pour terminer les matchs.

Les joueurs clés

Bo Bichette a le potentiel de frapper 30 coups de circuit et de voler 30 buts. Pourquoi aura-t-il autant de buts volés ? La nouvelle dimension des buts a raccourci la distance à parcourir pour les coureurs.

Vladimir Guerrero Jr. doit connaître une saison de 40 coups de circuit et plus de 100 points produits pour permettre aux Blue Jays de se rendre en Série mondiale.

Oui, vous avez bien lu, j’ai choisi les Jays pour affronter les Padres en Série mondiale. Je suis plus confiant que d’habitude, car mes collègues Denis Casavant et Karl Gélinas ont fait les mêmes prédictions que moi.