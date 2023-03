F1: Jamais deux sans trois pour Red Bull?

Deux doublés en deux courses : l’écurie Red Bull est évidemment considérée comme la grande favorite pour enlever les honneurs du Grand Prix d’Australie, troisième étape du Championnat du monde de Formule 1, qui sera disputée dimanche.

Reste maintenant à savoir comment se comporteront ses deux pilotes dont la relation n’est pas au beau fixe en ce début de saison.

AFP

Max Verstappen et Sergio Pérez ont remporté les deux premières épreuves de la saison, à Bahreïn et en Arabie Saoudite respectivement, mais le Néerlandais compte un petit point d’avance au sommet du classement après avoir réalisé le tour le plus rapide il y a deux semaines, et ce, même si on lui avait suggéré de lever le pied avant le baisser du rideau.

Verstappen débarque à Melbourne le couteau entre les dents et entend prouver qu’il est le pilote numéro 1 de l’équipe autrichienne, même si le patron de la formation, Christian Horner, a indiqué que ses deux porte-couleurs seraient traités équitablement. Faut-il le croire?

Comme Rosberg et Hamilton

Cette bataille entre Verstappen et Pérez s’annonce particulièrement intense [voire explosive] et pourrait rappeler l’année 2016 où, contre toute attente, Nico Rosberg avait réussi à interrompre à deux la série de titres mondiaux consécutifs de son partenaire Lewis Hamilton chez Mercedes.

AFP

Mais, malgré cette domination, Red Bull devra apprendre à gagner en Australie, ce qu’elle n’a pas réussi depuis le succès de Sebastian Vettel en 2011.

Pour rappel, Verstappen avait été contraint à l’abandon l’an dernier lors d’un weekend dominé par Charles Leclerc qui, au volant de sa Ferrari, avait tout raflé : position de tête, meilleur tour en course et victoire.

Un 125e départ pour Stroll

Red Bull s’attend d’ailleurs à une meilleure opposition de la Scuderia sur le tracé d’Albert Park, sans oublier Mercedes et surtout Aston Martin qui a vu Fernando Alonso accéder à la troisième marche lors des deux premières manches inscrites au calendrier en 2023.

« Le tracé va être plus rapide cette année avec une quatrième zone de DRS [pour favoriser les dépassements] », a indiqué le vétéran espagnol.

Quant à son coéquipier Lance Stroll, il compte bien se racheter après un parcours décevant en Arabie Saoudite où sa course s’est terminée prématurément en raison d’un ennui mécanique.

AFP

« J’aime beaucoup le circuit de Melbourne, particulièrement l’enchaînement rapide des virages neuf et dix », a souligné le Québécois qui en sera dimanche à son 125e départ en F1.