LAVOIE, Mariette Racine



À l'unité de soins palliatifs de l'IUSMQ, le 19 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Mariette Racine, épouse de feu monsieur Henri-Luc Lavoie. Elle était la fille de feu madame Alice Lachance et de feu monsieur Louis Racine. Elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Madame laisse dans le deuil son fils Daniel Lavoie (Brigitte Côté) ; son gendre Mario Ouellet (feu Joanne Lavoie) ; ses petits-enfants : Marc-Olivier Lavoie, Isabelle Lavoie et Marie-Pier Ouellet ; ses frères et sœurs : Rita (feu Armand Turcotte), Roland (feu Anita Jean), Louisette (feu Adorila Lessard) et Raymond (Colette Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie : Marie-Lourdes (Roger Asselin), Huguette (feu Rock Crépeault), Liliane Lavoie (feu Jocelyn Lavoie) et Jean-Marie Michel (feu Francine Lavoie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Adrien (Rose-Ilda Morin), Sr Claire NDPS et Thérèse (Charles-Eugène Lessard) et la belle-sœur de feu : Irène (Roger Lavoie), Odilon (Carmen Simard), Fernand (Thérèse Poulin), Rose-Hélène (Jean-Charles Laurent), Gilles (Pierrette Fortier), Mariette (Léonidas Lachance) et Normand, tous décédés. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Saint-François, Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca