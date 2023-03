MARTINEAU, Ghislaine Dupont



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 mars 2023, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédée madame Ghislaine Dupont, épouse de monsieur Jean-Paul Martineau, fille de feu madame Lucie Ferland et de feu monsieur Albert Dupont. Elle demeurait à Beaumont.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Paul, ses enfants : feu Marguerite (Jean-Paul Desbiens), Diane (Laval Perron), Nicole (ex conjoint Raynald Leblond), feu Jean-Guy, Yvan (Christiane Breton) et Richard (Gynette Bourgault); ses 7 petits-enfants : Marco (Nancy Lavoie), Patrick, Dave (Marie Dufort), Karina, Cathy (David Bernier), Dany (Catherine Langlois) et Sabrina (Francis Blouin); ses 14 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : Raymond, Denise (feu Jean-Paul Tremblay), Jean-Marie, feu Ginette, Lise et Simon (Diane Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau : feu Madeleine, feu Luc (feu Dolorès Simard), feu Alexandre, Raymond (feu Thérèse Fortier), feu Claudette (feu Gérard Gagnon), feu Gaston (feu Lise Lessard), Aline (feu René Drouin), feu André (feu Clarina Drouin), Lucienne (Robert Bélanger), feu Jean-Guy, Michel (Donate Lavoie), Denis (Hélène Gagnon), Émilien, Laurien, France (Raymond Bolduc), feu Dominique et Johanne. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 12 h 15.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements au personnel du Manoir du Coteau à Beaumont et du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Merci également à son médecin Caroline Gagnon-Morin ainsi qu'à son médecin traitant Steven Hamman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.