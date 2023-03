MANNY, Françoise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 10 mars 2023, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Françoise Manny, conjointe de monsieur Martin Germain. Elle était la fille de feu dame Yvette St-Hilaire et de feu monsieur Henri Manny. Elle demeurait à Donnacona.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils : feu Jean-François Comeau (Nathalie Letellier), Karl Comeau (feu Chantale Brisson) et Dave Comeau (Karina Lecompte); ses petits-enfants : Andréanne (Pierre-Louis), Jordan, Kelly, Olivia et Charles; ses frères et sœurs : Jean-Guy (Hélène), Daniel (Gaby), Jacques (Christiane), Nicole (Claude), Richard (Line) et Liliane ainsi que tous les beaux-frères et belles-sœurs des familles Germain et Comeau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement sincère au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement à l'équipe du 4e étage tout comme l'équipe hémato-oncologie au CRCEO, qui ont pris soin de notre mère, à Dr Jean-François Meloche chiropraticien, pour toutes les années de bons soins. Tout spécialement un immense merci au Dr Jean-François Ouellet pour sa présence tout au long de son parcours médical depuis 2007, pour lui avoir donné l'heure juste et du temps de qualité ainsi qu'au Dr Raymond Labbé. Nous vous en sommes reconnaissants. Continuez votre beau travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôtel-Dieu), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.