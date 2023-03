SIMARD, Marie



Au CHSLD Saint-Augustin, le 23 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Marie Simard, épouse de feu monsieur Jules Baillargeon, fille de feu madame Marie Lavoie et de feu monsieur Ludger Simard. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 31 mars 2023 de 18h à 21h ainsi que le samedi 1er avril 2023 de 8h30 à 10h00.et de là au cimetière paroissial de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses filles; Monique Baillargeon (Marcel Bédard) et Darie Baillargeon, ses petits-enfants; Jean-Maxime Bédard (Alexandre Martel) et Alexandre Baillargeon, ses frères et soeurs; feu Lucette (feu Louis-Joseph Plourde), feu Martha (feu Lionel Fortin), feu Jeannette, feu Jules (prêtre), feu Georgette (feu Armand Potvin), feu Edmond (feu Gisèle Morin), feu Jean-Léon (feu Yolande Langevin), feu Yolande, feu Fernand (feu Pierrette Côté), feu Suzanne (feu Artur Stumpf), feu Monique (feu Robert Buckell), feu Roger (Gisèle Dufour), Henriette (Réal Beaulieu), feu André, sa filleule, Annie Buckell, ses belles-sœurs de la famille Baillargeon ainsi que plusieurs parents et amis.es