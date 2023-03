«Je suis belle»: elle porte fièrement sa barbe fournie

Épuisée de devoir raser ou épiler constamment son visage, une jeune femme a décidé de s’accepter comme elle est et de laisser pousser sa barbe.

Coral Sanchez a commencé à voir des poils pousser sur son menton alors qu’elle n’avait que 9 ans. À 12 ans, elle devait se raser tous les matins afin d’éviter d’attirer l’attention de ceux qui faisaient de l’intimidation, selon ce qu’elle raconte. Mais dès l’après-midi, la repousse commençait à se voir. Elle couvrait son visage du fond de teint pour dissimuler le tout.

Coral s’est retrouvée sans abri à 26 ans, impossible pour elle de se raser chaque jour. Elle a commencé à se demande pourquoi elle s’imposait tout ça. Elle a donc décidé de laisser tomber le rasoir.

Elle souffre du syndrome des ovaires polykystiques qui bouleverse le fonctionnement des ovaires et provoque son hirsutisme soit la croissance excessive de poils foncés.

L’amoureux de l’Américaine de Seattle de 29 ans, Illias Clark, 25 ans, un artiste et écrivain, la soutient et l’assure qu’elle est belle et que ses poils sont naturellement produits par son corps.

Coral, qui est maintenant créatrice de contenu, arbore maintenant sa barbe bien fournie sur les médias sociaux, elle la colore même à l’occasion.

«Quand vous sentez que vous avez une véritable beauté, personne ne peut vous convaincre du contraire. Je suis belle. Beaucoup d’amour à tous», écrit fièrement Coral sur Instagram.

Coral Sanchez Instagram

– Avec le Daily Star