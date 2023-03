Le prix de l’essence bondit en 24 heures dans la grande région de Québec

Le coût à la pompe a fait un bond de 0,10 $ par litre jeudi dans la grande région de Québec. Les automobilistes devront donc débourser quelques dollars de plus pour remplir leur réservoir.

Alors qu’il en coûtait en moyenne 160 cents le litre pour faire le plein hier, les prix ont augmenté considérablement dans plusieurs stations d’essence au cours des dernières heures. Chez la majorité des bannières, le litre d’ordinaire se détaille à 169,9 sous.

D’après l’indice de comparaison des prix de CAA-Québec, le prix moyen à la pompe qui était en vigueur avant cette hausse considérable se situait sous le prix réaliste de 167 sous pour un litre d’essence.

Les dernières heures ont donc vu une revalorisation qui excède le prix réaliste déterminé par l’organisation de quelques sous.

À pareille date l’an dernier, les panneaux lumineux des détaillants de Québec et des environs affichaient 181,5 cents selon Statistique Canada.

Par ailleurs, le CAA-Québec a déterminé dans les dernières semaines que les propriétaires de stations-service prélevait une marge nettement plus élevée dans la Capitale-Nationale que dans le reste de la province, et ce, depuis plusieurs années.

Selon la Régie de l’Énergie, la Capitale-Nationale se classait au 4e rang sur 17 en 2022 pour le prix le plus élevé, à un sous près de région plus éloignées des raffineries comme la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.