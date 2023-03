Lévis veut se doter d’une stratégie de sécurité routière dans un an

La Ville de Lévis vient de lancer le premier jalon qui doit conduire à l’adoption d’une stratégie de sécurité routière au printemps 2024.

C’est ce que le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a annoncé, jeudi matin, en point de presse.

« Nous voulons nous doter d’un plan d’action visant à favoriser une mobilité harmonieuse et sécuritaire pour tous les usagers dans nos rues afin que piétons, cyclistes et automobilistes puissent cohabiter en toute sécurité », a-t-il insisté.

Un sondage sera bientôt lancé auprès de 1000 Lévisiens pour mesurer le sentiment de sécurité routière, identifier les sources d’insécurité routière et dégager des priorités d’action à court et long terme. D’autres démarches de consultation citoyenne, comme des ateliers participatifs, vont suivre à l’automne 2023.

« Ça va être la plus grosse consultation organisée auprès de nos citoyens parce que c’est un enjeu majeur », a ajouté le maire.

Pas de « mur à mur » pour les limites de vitesse

Interrogé quant à une possible baisse généralisée des limites de vitesse, le maire a expliqué que le but de son administration n’est pas de faire « du mur à mur » et qu’il ne faut surtout pas donner « un faux sentiment de sécurité » en baissant les vitesses sur les panneaux sans que cela ne se traduise par une baisse réelle de la vitesse des voitures.

M. Lehouillier s’est par ailleurs dit ouvert à la formule de « rue-école » préconisée par la Ville de Québec pour améliorer la sécurité routière autour des écoles primaires.

À Lévis, la moyenne de décès en lien avec des accidents de la route est trois fois moins élevée qu’au Québec. La moyenne du nombre de collisions y est aussi 7% inférieure. Comme Lévis connaît une importante densification, il n’est pas question de se contenter de ces chiffres, a fait savoir le maire.