LHJMQ: les Remparts à la conquête d’une première coupe depuis 1976

En regardant au plafond du centre Vidéotron, on peut y voir cinq bannières de champions de la LHJMQ aux couleurs des Remparts et la plus récente date de... 1976. Vendredi soir, lors du premier match de la série de premier tour face aux Islanders de Charlottetown, les Remparts feront le premier pas vers leur objectif de mettre un terme à cette disette de 46 ans.

Il faut quand même spécifier que les Diables rouges ont quitté Québec en 1985, pour revenir lors de la saison 1990-1991 sous les couleurs des Harfangs de Beauport avant de redevenir les Remparts en 1997.

Depuis leur renaissance, Québec a atteint la finale à deux reprises, s’inclinant les deux fois, en 2006 et 2015. La première fois, ils avaient tout de même participé au tournoi de la coupe Memorial qu’ils avaient remporté.

«On est dû!», lançait Zachary Bolduc, mardi.

Pour Patrick Roy, il ne s’agit pas d’un sujet discuté en long et en large dans le vestiaire. Puisqu’au final, l’objectif aurait été le même, disette ou pas.

Photo Stevens LeBlanc

«Ce n’est ni une motivation pour nous, ni un sujet de conversation. Est-ce qu’on aimerait que ça arrive? Oui et c’est là-dessus qu’on se concentre depuis le début de la saison. On a la chance de le faire cette année et il faut être prêts.»

AGOSTINO VEUT LE REVIVRE

Contrairement à la majorité des joueurs dans le vestiaire des Remparts cette saison, Daniel Agostino n’a pas vécu l’amertume de la défaite face aux Cataractes de Shawinigan, en demi-finale, l’an dernier.

Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Même qu’il a vécu un moment diamétralement opposé, le 1er juin dernier, quand Pierrick Dubé a marqué, dans la dernière minute de la troisième période, le but qui faisait 4-3 et permettrait finalement aux Cataractes d’accéder à la grande finale. Parce qu’il faisait partie de cette formation qui, par la suite, avait battu les Islanders de Charlottetown pour remporter la coupe du Président. Cette victoire mettait ironiquement fin à une disette de 53 ans sans coupe.

Acquis en retour d’un choix de sixième ronde lors de la dernière période des Fêtes, Agostino souhaite maintenant aider ses nouveaux coéquipiers des Remparts à revivre la même euphorie qu’il a vécue, l’an dernier.

«Je ne sais pas c’est quoi le sentiment de perdre en troisième ronde comme eux l’an dernier, mais je ne veux pas le ressentir. Je veux qu’ils vivent ce que j’ai vécu. Gagner, c’est une expérience qui arrive rarement et je me considère chanceux d’avoir une autre opportunité de le faire. La victoire de l’an dernier, c’est dans le passé. Cette année, je veux gagner encore, et les deux.»

Par «les deux», il veut dire la coupe du Président, ou trophée Gilles-Courteau à partir de cette année, et la coupe Memorial, trophée qui avait échappé aux Cataractes l’an dernier.

«On a vraiment amélioré notre caractère et on a tous les morceaux pour gagner. Si on continue avec le même état d’esprit, je pense que personne ne peut nous arrêter, sauf nous-mêmes. La seule manière qu’on peut perdre, c’est si on se tire dans le pied.»

ROBIDAS SE SOUVIENT

À l’opposé, Justin Robidas n’a pas la chance de porter une bague de champions de la coupe du Président. Il est toutefois passé bien près de le faire, il y a deux ans, lorsqu’avec les Foreurs de Val-d’Or, il s’était incliné en grande finale face aux Tigres de Victoriaville.

Photo courtoisie Jonathan Roy / Remparts de Québec

«J’ai encore le petit sentiment que je pourrais avoir une bague aujourd’hui, a reconnu le joueur de centre. C’est une motivation pour moi. Je me rappelle encore [de la finale contre les Tigres] et j’y pense encore souvent. Je ne veux pas revivre ça, c’est certain.»

Évidemment, il reste encore beaucoup d’eau à couler sous les ponts avant que Robidas et les Remparts soient en réelle position de remporter le gros trophée. En 2021, les Foreurs s’étaient bâtis l’une des équipes les plus talentueuses des dix dernières année, ajoutant les Jakob Pelletier, Samuel Poulin, Nathan Légaré et Jordan Spence par voie de transaction, pour finalement s’incliner en finale, contre toute attente.

«La chose m’a frappée le plus, c’est qu’on a besoin de tout le monde. À la longue, en séries, si tes meilleurs éléments ne produisent pas, tu as besoin que d’autres joueurs prennent la relève. Il faut que ces joueurs se sentent en confiance et qu’ils sentent qu’ils sont importants pour l’équipe. On est chanceux, ici, on a quatre bons trios et il faudra essayer de trouver un équilibre là-dedans. Je ne suis pas inquiet.»

LE JEU PHYSIQUE, LA CLÉ POUR LES ISLANDERS

Les Islanders de Charlottetown ne se bercent pas l’illusion : ils sont nettement négligés dans leur série face aux Remparts, mais ça ne veut pas dire qu’ils ne croient pas en leur chance de leur rendre la vie difficile. Et ça passera par un élément-clé : le jeu physique.

Si 48 points de classement ont séparé les deux formations en saison régulière, les représentants de l’Île-du-Prince-Édouard sont débarqués à Québec jeudi sans complexe.

«On est ici pour avoir du plaisir. On est très au courant des prédictions et ce n’est pas un sujet de discussion chez nous. On veut joueur le style des Islanders, être efficaces en échec-avant et rester disciplinés, mentionnait l’entraineur-chef Jim Hulton.

«La motivation est facile à trouver quand personne ne te donne une chance. Des histoires d’équipes Cendrillon, de David contre Goliath, il y en a des millions. On a regardé le March Madness et on a vu toutes les surprises. On a beaucoup de respect pour eux mais on sent qu’on a aussi beaucoup progressé en tant qu’équipe.»

Mais s’ils veulent donner du fil à retordre aux champions de la saison régulière, ils devront s’assurer de limiter leur marge de manœuvre.

«C’est une équipe qui patine très bien et qui sont bons en entrée de zone. Nous devrons jouer du coude avec eux. Il n’y a pas de secret, la recette de nos succès passe par notre échec-avant. Il sera toutefois important de demeurer disciplinés.»

Le gardien de 20 ans Jakob Robillard abonde également dans ce sens.

«Jouer un style physique sera nécessaire contre le talent de l’autre bord. Il faut trouver la ligne entre la robustesse et ne pas prendre de punitions au mauvais moment.»