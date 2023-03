L’Océanic s’attend à une longue série

RIMOUSKI - L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, s’attend à une longue série face aux Saguenéens puisqu’elle mettra aux prises deux équipes qui ont terminé l’année avec un point d’écart.

• À lire aussi: Caleb Desnoyers, l’espoir qui ne veut pas être le «flop» de la famille

• À lire aussi: Mark Weightman à la présidence des Alouettes: «J’ai toujours eu ce club dans mon cœur»

Le pilote de la formation rimouskoise rappelle que les compteurs sont remis à zéro pour les séries et que son équipe aligne plusieurs joueurs qui ont participé aux surprises causées lors des deux dernières années en première ronde contre Shawinigan et Saint John.

« Les gars ont senti l’essoufflement en fin de parcours. Notre objectif c’est de prendre du recul par rapport à notre fin de saison. Il fait regarder la saison dans son ensemble et voir comment nous avons progressé en tant qu’équipe et pour ceux qui ont traversé des disettes, c’est de mettre ça derrière et de prendre conscience que c’est un nouveau départ », a-t-il indiqué après l’entraînement matinal de jeudi.

Deux équipes similaires

Serge Beausoleil souligne que les Sags ont eu une très bonne fiche après Noël alors que ce fut plus difficile pour sa troupe. « Il y a beaucoup de points similaires entre les deux équipes. Ce sont deux jeunes équipes. Ils sont plus vieux à la défensive et plus jeunes à l’attaque alors que nous sommes plus vieux à l’attaque. L’objectif est d’aller jouer le meilleur hockey possible. C’est un nouveau départ et on va y aller match par match et même présence par présence. Les matchs d’expérience que nous avons en séries pourraient porter fruit ».

Des 20 ans motivés

« Nous savons quoi faire pour gagner en séries. On veut jouer le plus longtemps possible ce printemps. Le défi contre les Sags, ça va être de se présenter dans l’enclave », a lancé l’attaquant de 20 ans, William Dumoulin.

« Les Sags ont une équipe rapide. Nous avons des gros bonhommes. On va devoir se servir de notre physique. Je m’attends à une longue série. En saison, ils nous ont battus chez eux et nous les avons battu chez-nous », a commenté Luka Verreault, un autre attaquant de 20 ans qui vient de signer avec les Gee Gees e l’Université d’Ottawa pour la prochaine saison.

En bref

Le capitaine Mathis Gauthier se rapproche d’un retour au jeu. Serge Beausoleil a parlé d’une situation au jour le jour jeudi midi. Par contre, il est acquis que Maël St-Denis, Mathis Aguilar et Lyam Jacques ne seront pas en uniforme pour amorcer la série. C’est Patrik Hamrla qui sera le gardien de confiance pour le premier match.