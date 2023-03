Max Pacioretty pourrait-il jouer avec Connor McDavid?

Le mariage entre Max Pacioretty et les Hurricanes de la Caroline est tout sauf heureux et le vétéran pourrait bien lever les voiles durant l’été, quand il profitera du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey.

Les «Canes» ont joué de malchance en mettant la main sur le patineur de 34 ans par le biais d’une transaction avec les Golden Knights de Vegas en juillet. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal a subi deux déchirures du tendon d’Achille en quelques mois : d’abord en août, au cours de sa préparation d’avant-saison, puis durant un match contre le Wild du Minnesota en janvier. Il a disputé seulement cinq rencontres avec la Caroline et rien ne laisse croire qu’il en jouera d’autres, puisque son nom demeure sur la liste des blessés à long terme.

Tenaillé par les pépins physiques depuis quelques années, Pacioretty complète un pacte de quatre ans et de 28 millions $. S’il est bien rétabli et prêt à tenter sa chance en 2023-2024, son prochain contrat sera beaucoup moins rémunérateur. D’ailleurs, le journaliste du site Daily Faceoff, Frank Seravalli, croit que l’Américain pourrait être attrayant aux yeux de quelques organisations, dont les Oilers d’Edmonton, à un coût réduit.

«Vous pouvez embaucher un joueur de 35 ans et plus grâce à un contrat au salaire minimum et ensuite ajouter des bonis de performance; ceux-ci ne comptent pas sur la masse salariale, a rappelé l’expert hockey au site Oilersnation. Vous avez l’option d’uniquement prélever 775 000 $ sur la masse et les bonis, peu importe lesquels, peuvent se retrouver sur celle de l’année suivante.»

Une ouverture dans le contrat de travail?

«Également, on ne parle pas souvent de ce qui s’applique pour Pacioretty et d’autres éclopés. Dans la convention collective, il existe une clause permettant tout cela pour des joueurs âgés de moins de 35 ans ayant subi une blessure à long terme et admissibles à l’autonomie complète, a-t-il ajouté. C’est possible si le hockeyeur a totalisé 400 matchs ou plus dans la Ligue nationale et manqué plus de 100 jours à cause d’une blessure.»

Si le directeur général des Oilers, Ken Holland, se laisse tenter par cette idée, l’ailier gauche pourrait avoir l’opportunité d’évoluer aux côtés de Connor McDavid, qui domine le circuit Bettman avec 143 points cette saison, ainsi que Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins qui en comptent respectivement 116 et 96.