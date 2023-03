«Mike Ward Sous écoute» s'envolera pour l'Europe

Écouté chaque mois par deux millions d’auditeurs, Mike Ward Sous écoute partira sur la route du Québec et même de l’Europe, a appris Le Journal. Le populaire balado de l’humoriste visitera notamment quatre villes du Vieux Continent avec des invités surprises. «Mon but ultime serait d’avoir Blanche Gardin pour Paris», dit Mike Ward.

Pour Mike Ward et Sous écoute, « sky is the limit ». L’an dernier, l’humoriste a présenté deux épisodes de son balado au Centre Bell devant plus de 21 000 personnes, établissant du même coup un record Guinness pour le balado enregistré devant la plus grosse foule au monde.

Cette année, il a décidé d’aller à la rencontre des auditeurs de Sous écoute. Au Québec, il fera une tournée de huit villes : Brossard (L’Étoile, 22 mai), Drummondville (Maison des arts, 3 juin), Québec (Centre Vidéotron, 22 juillet), Sherbrooke (Salle Maurice O’Bready, 25 août), Val-d’Or (Théâtre Télébec, 22 septembre), Baie-Comeau (Théâtre du Centre des Arts, 29 septembre), La Baie (Théâtre du Palais Municipal, 21 octobre) et Gatineau (Salle Odyssée, 27 octobre).

Il ira aussi à Moncton (16 juin) et Toronto (8 juillet). En Europe, Ward présentera Sous écoute à Paris (24 juin), Lausanne (24 juin), Bruxelles (26 juin) et Cannes (28 juin). Tous les épisodes seront disponibles sur le web.

C’est l’équipe du festival suisse Montreux Comedy, qui présentera en mai à Montréal l’événement Exclam, qui a aidé Ward et son équipe à trouver des endroits d’une centaine de places en Europe où faire le balado devant public.

« Je ne voulais pas arriver là-bas avec un stress parce que je ne suis pas connu en France, dit Ward au Journal. Je leur ai dit de me trouver des salles qu’on est sûr de remplir, pour avoir du plaisir. »

Invités surprises

En Europe, la formule de Sous écoute sera la même qu’au Québec. Chaque épisode, Mike Ward s’entretiendra avec deux invités surprises durant environ deux heures.

« Je veux y aller avec un Québécois ou une Québécoise et une personnalité locale, dit-il. Mon but ultime serait d’avoir Blanche Gardin pour Paris. Je la connais et elle avait l’air de bien m’aimer. Mais c’était dans le temps qu’elle était semi-connue. Là, elle est une star. »

Des deux millions d’auditeurs mensuels de Sous écoute, Mike Ward indique en avoir « entre 100 000 et 200 000 qui viennent de l’Europe ». Il pensait depuis quelques années aller présenter son balado là-bas, mais la pandémie a retardé le projet.

« Aussitôt qu’il y a des humoristes québécois qui vont en Europe, ils me disent que tout le monde leur parle tout le temps de Sous écoute, dit-il. C’est aussi arrivé une cinquantaine de fois que des Européens arrivent au Bordel [Comédie Club] juste pour voir un épisode. Chaque fois, je pensais qu’ils vivaient à Montréal. Mais non, ils avaient fait le voyage pour ça ! »

Rodage

Pour les spectacles au Québec, Mike Ward avait d’abord pensé faire une tournée d’arénas « parce que je trouvais ça absurde pour un podcast. Mais le son était tellement mauvais au Centre Bell que je ne voulais pas revivre ça pendant huit soirs. »

Ainsi, il n’y a que le Centre Vidéotron qui sera de grande capacité pour cette tournée québécoise. L’événement aura lieu le 22 juillet, un an jour pour jour après le Centre Bell.

Cet été, entre les dates de cette tournée, Mike Ward aimerait aller « une dizaine de fois par semaine » au Bordel Comédie Club pour tester des nouvelles blagues. En octobre, il commencera le rodage de son prochain spectacle solo qu’il prévoit lancer « quelque part en 2024 ».

Les billets pour la tournée de Sous écoute seront mis en vente dimanche, à 20 h, au mikeward.ca.

L’humoriste animera un gala international

Le 20 mai, à l’Espace St-Denis, Mike Ward sera à la barre du gala Babel, à l’occasion du nouvel événement Exclam. Ce gala francophone rassemblera plusieurs humoristes des quatre coins de la planète.

Organisé par le groupe derrière le festival suisse Montreux Comedy, l’événement Exclam se tiendra à Montréal du 17 au 20 mai.

Le soir de clôture sera réservé à Babel, que pilotera Ward. « Babel vous fait voyager avec des artistes de partout dans le monde. Leur mission ? Vous amener chez eux, au cœur de leur vie, et vous partager leur vision du monde », mentionne le communiqué de l’événement.

Les humoristes confirmés pour ce gala sont Amine Radi (Maroc), Juste Parfait (Congo), Pierre Thevenoux (France), Thibaud Agoston (Suisse), Erich Preach (Haïti/Canada) et Gaëtan Delferière (Belgique).

« On m’a dit que ce serait un spectacle avec les plus grandes stars de la francophonie. Ce sont tous des humoristes que je ne connais pas [mis à part Preach], reconnaît Mike Ward. En humour, je connais les stars américaines, mais le plus grand humoriste du Cameroun, je ne sais pas c’est qui ! »

Voyager avec l'humour

Ayant fait du stand-up dans une vingtaine de pays au cours de sa carrière, Mike Ward mentionne que ce qu’il apprécie le plus de ces voyages, c’est justement d’observer les humoristes des autres pays.

L’équipe du Montreux Comedy envisage de rediffuser à la grandeur du globe les spectacles présentés à Exclam. Mike Ward souhaite-t-il que cela lui ouvre d’autres portes à l’étranger ?

« Oui et non. Je pense que les portes que ça peut m’ouvrir sont déjà ouvertes. J’aime ça voyager avec mon humour. Mais je n’ai pas le goût de faire carrière nulle part ailleurs qu’au Québec. Je sais que la gang de Montreux a un festival en Afrique du Sud et si ça me tente d’aller jouer là-bas, j’aime le fait que je peux y aller. Mais mon rêve, ce n’est pas de commencer à faire une tournée au Maroc. »

Le gala Babel, animé par Mike Ward, aura lieu à l’Espace St-Denis de Montréal le 20 mai. Pour les infos : exclam.ca.