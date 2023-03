Monet Chun écrit l’histoire

AUGUSTA – On la dit extrêmement talentueuse et capable d’accomplir de grandes choses. Jeudi, Monet Chun a donné raison à tous ceux qui la soutiennent depuis des années. En offrant du jeu inspiré, elle est devenue la première Canadienne à obtenir son billet pour la ronde finale du Championnat amateur féminin du Augusta National.

Et pas par la petite porte d’en arrière. Par la grande porte. Car la porte-couleurs des Wolverines de l’Université du Michigan pointe au sixième échelon du tableau principal avec une fiche cumulative de -2 après 36 trous.

Samedi, elle marchera dans les pas des plus grands golfeurs de l’histoire et de celles qui ont utilisé ce championnat féminin pour se faire un nom autour du mythique club du Augusta National.

Elle avait observé Tiger Woods lever les bras au ciel en avril 2019. L’athlète de 22 ans sera au même endroit.

« Être en mesure de rivaliser contre ces filles dans le haut du tableau, à cet endroit si particulier, ce sera très plaisant, a-t-elle affirmé après avoir remis une excellente carte de 69 (-3), jeudi au club de golf Champions Retreat.

« Juste d’être ici, je suis hyper excitée, a ajouté l’Ontarienne. Je connais plusieurs de mes rivales que j’affronte sur le circuit de la NCAA. Donc, ce ne sera pas nouveau à cet égard. »

Vendredi, comme le veut la tradition à ce championnat, elle s’élancera avec toutes les participantes en ronde d’entraînement sur les allées verdoyantes du célèbre club de Washington Road.

Elle ne veut pas penser à un chiffre pour son baptême de feu sur cette terre sacrée de la Géorgie. Chun veut simplement profiter du moment et prendre des notes pour la ronde ultime. Elle sera accompagnée de sa sœur, Adèle, qui traînera son sac.

Seulement 31 golfeuses disputeront toutefois la ronde finale, samedi, alors que le couperet est tombé à +2.

En contrôle

Au fil de ses deux premières rondes, Chun a épaté la galerie. Elle est l’une des 33 golfeuses à avoir brisé la normale sur le difficile parcours de Champions Retreat.

Selon l’analyse de son instructeur, Matt Wilson, elle a livré un jeu impressionnant. Même si elle n’est pas la plus puissante, elle a contrôlé ses coups de départ et limité les erreurs. Chun s’est vraiment démarquée à l’approche des fanions afin de gagner de précieux coups.

« J’ai réussi à me battre et à aligner deux bonnes rondes, a souligné celle qui avait démarré avec une carte de 73 (+1). Personnellement, je crois que ce parcours a vraiment épousé mon style de jeu. J’ai exécuté de bons coups avec mes fers longs, ce qui m’a beaucoup aidée. J’ai aussi été solide sur les tertres et autour des verts. Cela permet d’afficher de bons scores. »

Pendant que des membres de sa famille jubilaient de joie aux abords du vert en fin de parcours, Wilson a vanté le plan méticuleux et la discipline de sa protégée. Avec sagesse la semaine dernière, il avait bien fait remarquer l’une des grandes qualités de sa protégée. Celle-ci sait exceller sur les parcours les plus difficiles.

Rose Zhang seule devant

En observant le tableau principal, on peut facilement deviner que Rose Zhang se trouve dans une classe à part. En ajoutant un 65 (-7) à une ronde initiale de 66 (-6), elle s’est forgé une avance de cinq coups en tête du tournoi, à -13.

En deux jours, la jeune Américaine surdouée de 19 ans a pulvérisé pas moins de trois records de l’histoire du tournoi qui célèbre sa quatrième édition. Elle a retranché cinq coups à la normale sur l’aller (31), enregistré la meilleure ronde (65) et son cumulatif de 131 coups (-13) laisse la tenante de la marche, Jennifer Kupcho (139 en 2019) dans ses petits souliers.

Seules Andrea Lignell et Jenny Bae, montrant respectivement des pointages de -8 et -7 sont dans la course. À -3, Caitlyn Macnab et Hsin-Yu Lu complètent le top 5.