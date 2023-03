Pénurie de lait maternisée: «Ça me fait peur», témoigne une mère

Contrairement à ce qu’affirme Santé Canada, le lait en poudre aussi appelé «lait maternisé» se fait toujours rare, une situation complètement exténuante et angoissante, selon une jeune mère.

«Ça me fait peur, pour de vrai. Il me reste une canne en réserve et je ne sais pas ce que je fais après», a confié Nevena Koltchagova, maman d’un poupon de 8 mois, à QUB radio.

Pourtant, dans une déclaration émise le 21 mars dernier, Santé Canada a informé que «la pénurie de préparations hypoallergéniques pour nourrissons s'est largement résorbée, l'offre étant relativement stable et répondant aux besoins».

Nevena Koltchagova travaille elle-même dans une pharmacie de Verdun. Chaque jour, elle tente de commander plus de lait maternisé, mais c’est tout simplement impossible.

«C’est toujours inscrit que le produit est temporairement en rupture de stock. Je vérifie quotidiennement. À chaque commande qui entre, je vis dans l'espoir», a-t-elle dit au micro de Philippe-Vincent Foisy.

Cette dernière doit donc parcourir plusieurs kilomètres chaque semaine pour renflouer sa réserve de lait.

De plus, Mme Koltchagova a mentionné qu’il n’y a pas que le lait maternisé qui se fait rare. À la pharmacie où elle travaille, beaucoup de produits pour nourrissons manquent. Elle n’a pas vu d’analgésiques pour bébés sur les tablettes depuis plusieurs semaines.

Une course contre la montre

Le produit se fait tellement rare que les parents ont délaissé l’entraide sur les différents groupes Internet.

«Il n'y a tellement plus beaucoup de lait qu’on ne peut plus s’aider», a expliqué Nevena Koltchagova.

Dans la déclaration émise la semaine passée, Santé Canada a également mentionné «continuer de faire tout en son pouvoir pour améliorer la situation et fournir aux familles les préparations pour nourrissons dont elles ont besoin».

Santé Canada n’accorde, pour l’instant, aucune entrevue sur le sujet.