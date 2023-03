Primeau dans la vitrine

Lorsque j’ai appris que Cayden Primeau avait été rappelé par le Canadien, j’ai cru que Jake Allen ou Samuel Montembeault avaient subi une blessure. Ce n’était pas le cas. Ma théorie ? Kent Hughes a placé Primeau en vitrine avec un possible échange estival en vue.

Je ne crois pas une seconde qu’on voulait évaluer Primeau, car l’état-major sait très bien où il est rendu. Il peut jouer dans la LNH, mais il n’est pas prêt à assumer un rôle de numéro un. Ça ne peut être plus clair. Or, même si j’ai aimé sa performance à Philadelphie, je ne crois pas que ça ait changé quoi que ce soit dans son évaluation.

Dans son cas, le problème a toujours été la constance. Ça prend donc plusieurs matchs pour voir s’il peut enchaîner les bonnes sorties. Je m’attends donc à le revoir avec le Canadien d’ici la fin de la saison, mais ça va dépendre du calendrier et de la situation du Rocket.

Si jamais la formation de Jean-François Houle devait se sortir de la course aux séries, j’ai l’impression qu’on va revoir Primeau devant le filet du CH. On n’apprendra rien de nouveau sur Allen et Montembeault dans les deux prochaines semaines.

Primeau aura 24 ans au mois d’août et il pourrait être soumis au ballottage l’an prochain en cas de rappel. C’est le processus qui a amené Montembeault à Montréal le 2 octobre 2021 à l’âge de 24 ans, et c’est ainsi que le CH pourrait perdre Primeau la saison prochaine.

Transaction en vue

Le directeur général Kent Hughes pense déjà à l’avenir, et comme je l’écrivais récemment, il est prioritaire de se dénicher un gardien prometteur avec l’étiquette de futur numéro un. Ça passera par le repêchage ou par une transaction.

Et pourquoi pas deux nouveaux espoirs dans l’organisation ? Je verrais bien un talentueux professionnel de 21 ans occuper le poste de numéro un à Laval, pendant que Montembeault et Allen poursuivent leur travail à Montréal.

Primeau pourrait faire partie d’une transaction allant dans ce sens. Évidemment, Hughes devrait céder autre chose pour obtenir un gardien plus talentueux.

Soyons réalistes. Le temps passe et Primeau n’a pas encore brûlé la Ligue américaine. Il était pourtant le bel espoir de l’organisation et on le voyait plus gros que Montembeault. Mais lorsque tu arrives à 24 ans et que tu n’as pas encore convaincu tes patrons, un changement se profile à l’horizon.

Ça se passe tout le temps et ce n’est pas la fin du monde ni d’une carrière. C’est arrivé à Montembeault, qui a dû quitter les Panthers en 2021. Il a saisi sa deuxième chance avec le CH. Ça n’a pas été facile au début et il en a bavé, mais donnons-lui crédit. Il a changé la donne et il a surpassé Primeau dans la hiérarchie montréalaise. Tout le mérite lui appartient et c’est bon de voir un gardien québécois à Montréal.

Hughes est proactif

Je pense que Hughes est proactif dans le dossier Primeau, comme dans tous ses autres d’ailleurs. Incidemment, ses transactions sont plutôt réussies depuis son arrivée en poste.

Ceci dit, chaque match que Primeau joue est important pour la suite de sa carrière, que ce soit à Montréal ou ailleurs. J’aimerais le voir jouer trois ou quatre parties rapprochées avec le Canadien, mais la fin de la saison approche à grands pas.

J’espère qu’on reverra Primeau bientôt et je lui lève mon chapeau. Il a été solide et j’ai vu un gardien qui avait pris de l’expérience. D’ailleurs, il n’a pas été placé dans une situation facile parce qu’il a été rappelé à brûle-pourpoint. Il n’a pas eu le temps de pratiquer et de s’adapter au rythme de la LNH.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Les Québécois avec le CH

Photo d'archives, AFP

Un peu comme le gardien, Samuel Montembeault, l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard dépasse les attentes avec le Canadien et ça démontre que l’approche de l’ancien directeur du Canadien, Serge Savard, était la bonne. Il ne voulait jamais rater l’occasion d’embaucher des Québécois, car il savait ce que ça représente pour eux de jouer pour le Canadien. Ils en donnent un peu plus et j’ai toujours cru la même chose. Kent Hughes le croit aussi. Savard a eu du succès avec des gars comme Gilbert Dionne et Stephan Lebeau par exemple. Un autre excellent coup de Hugues fut l’acquisition de Michael Matheson en échange de Jeff Petry. Matheson, un gars du West Island, m’impressionne grandement.

« Tiger » Pezzetta

Photo d'archives, Martin Chevalier

J’ai bien ri lorsque j’ai vu la célébration de Michael Pezzetta après son but en tirs de barrage, lundi à Buffalo. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu une imitation de Tiger Williams et c’était réussi. Certains se sont offusqués de son geste, mais ça ne me pose pas de problème pourvu que ça ne survienne pas trop souvent. Ça m’agacerait de voir Nick Suzuki ou Cole Caufield célébrer de la sorte, mais pour des joueurs comme Pezzetta, ça peut passer à l’occasion. Et en plus, on a instauré la fusillade pour le spectacle, alors autant aller jusqu’au bout pour le « show ».

Le geste de Greer

Photo d'archives, Reuters

Si j’approuve le geste de Michael Pezzetta, je n’endosse aucunement le double échec d’A.J. Greer envers Mike Hoffman. C’est incroyable que Green n’ait reçu qu’un seul match de suspension pour son geste. Tout comme Hoffman, je ne comprends pas la décision du préfet de discipline, George Parros. Parfois, des gestes comme ça surviennent dans le feu de l’action et c’est à moitié pardonnable, mais avant une mise en jeu, il n’y a aucune excuse.