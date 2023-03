Projet de réaménagement: le chantier de la tête des ponts démarré en douce

Le gouvernement a lancé en douce le projet de réaménagement de la tête des ponts, attendu depuis des années.

Sans tambour ni trompette, le mégachantier dont on parle depuis plus d’une décennie – une première annonce a eu lieu il y a 12 ans, jour pour jour hier – se prépare à la sortie nord des ponts de Québec et Pierre-Laporte.

Quatre appels d’offres ont été conclus ou sont en voie de l’être, depuis la fin 2022 pour l’avenue des Hôtels, et un autre pour l’interconnexion des échangeurs à la hauteur du boulevard Laurier.

Il s’agit principalement de travaux préparatoires, de tests de sols et d’évaluation des propriétés en vue de futures acquisitions.

D’ailleurs, en fin de journée hier, le Ministère a convoqué les journalistes à une « séance d’information technique virtuelle » qui doit se tenir à ce sujet, aujourd’hui.

On y présentera « les grandes étapes du projet et les entraves à la circulation ».

Le MTQ a publié sur son site web un schéma du réaménagement prévu, sous forme de carte. On y voit que pratiquement toutes les structures routières du secteur seront refaites et qu’on ajoutera des trottoirs, des liens cyclables et piétons, des bassins de rétention, un corridor de transport collectif et de l’aménagement paysager.

Mardi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, indiquait sans prononcer les mots « réaménagement de la tête des ponts » qu’un chantier est en cours.

« Il y a un chantier »

« L’an dernier, je me souviens qu’on avait passé le dossier au Conseil des ministres ; on avait informé les gens à mesure qu’on franchissait certaines étapes. [...] on le voit, il y a un chantier, quand on habite dans ce coin-là. »

Au chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, Claude Villeneuve, qui se plaignait la veille de ne pas avoir de détails sur le projet, elle a suggéré : « Alors, s’il y a des questions, il peut nous appeler ».

Dans les documents du MTQ, le projet porte officiellement le nom de « Réfection et réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec pour l’intégration de mesures pour le transport collectif, entre les ponts et le chemin Sainte-Foy ».

Début en 2023

Dans la liste des investissements 2022-2024 du ministère des Transports, il figure comme un « nouveau projet » et est présenté comme étant « en travaux » pendant les années 2023 et 2024, avec un coût estimé entre 25 et 50 millions $ en trois ans.

D’ailleurs, un communiqué du MTQ qui est passé sous le radar en juin 2022 indiquait qu’« un début des travaux en 2023 est visé ».

-Avec Marc-André Gagnon Bureau parlementaire

UN PROJET PROMIS DE LONGUE DATE

2011

Sam Hamad, député et ministre libéral des Transports, annonce officiellement le projet de réaménagement de la tête des ponts. « Ça va changer l’image et l’entrée de la capitale », s’enthousiasme-t-il au sujet du projet estimé alors à 1 milliard $. Avec le maire Régis Labeaume, il voulait en faire « une vitrine majeure de Québec, ville moderne et prospère ».

2015

Le projet est réduit à 500 millions $. Une conférence de presse censée présenter les détails du projet est annulée à la dernière minute, en raison officiellement de l’élection partielle dans Jean-Talon, puis jamais reprise.

2018

François Legault, nouvellement élu premier ministre, annonce en compagnie du maire Régis Labeaume que le réaménagement du secteur est une de ses trois priorités régionales.