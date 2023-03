Réaménagement de la tête des ponts: un chantier majeur pour une entrée à Québec plus verte et moins congestionnée

L’entrée de la capitale, au nord des ponts, va changer complètement de visage et deviendra plus verte et accessible aux transports collectifs et actifs, souhaite le ministère des Transports, qui a lancé la phase un d’un mégachantier qui aura aussi l’avantage de réduire les bouchons de circulation. En attendant, des entraves sont à prévoir.

En l’absence des politiciens, les gestionnaires du ministère des Transports ont tenu jeudi une séance d’information virtuelle sur ce chantier majeur qui prend son envol cet été avec des travaux préparatoires. Les entraves seront à l'avenant, avec des fermetures de voies, des déviations, des fermetures complètes. Mais l’accès aux commerces et résidences sera assuré en tout temps, promet-on.

La première phase, qui s’échelonnera jusqu’à l’entrée en service du tramway, en 2028, se concentre sur l’avenue des Hôtels, la sortie du pont de Québec et l’intersection avec Laurier, pour mettre en place l’interconnexion du transport en commun entre les deux rives.

Photo Stevens LeBlanc

Les appels d’offres sont lancés et le MTQ n’a pas voulu dévoiler de coûts, pour des questions stratégiques. Mais ce n’est que le début, puisqu’une seconde phase se mettra en branle ultérieurement, et s’attaquera au réaménagement du reste du «spaghetti» de voies automobiles dans le vaste secteur.

En phase un, le verdissement et le transport actif et collectif seront à l’honneur. «La plantation est au cœur du projet, puisque c’est le premier coup d’oeil sur la porte entrée de la capitale», a souligné Sophie Boucher, gérante de projet au MTQ. On prévoit aussi une mise en lumière dans l’escarpement et dans les crans rocheux à la sortie du pont de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

Boulevard urbain

L’avenue des Hôtels sera transformée en boulevard urbain. Elle servira de lien pour les autobus en provenance de Lévis, qui circuleront au centre de la chaussée. Elle sera même surélevée pour passer au-dessus de la voie ferrée. Une voie automobile demeurera dans chaque direction. En bordure de rue, des pistes larges pour les piétons et les cyclistes seront aménagées. «Sécuritaire, agréable, confortable», sont les qualificatifs employés par Mme Boucher. «On veut en faire un réaménagement qui va amener cet axe-là à être davantage à échelle humaine et à l’échelle des différents usagers qui vont l’emprunter dans le futur.»

Lien piéton jusqu'à la gare

Image fournie par le MTQ

Image fournie par le MTQ

Et les piétons, qui en ce moment sont peu enclins à s’aventurer dans ce secteur hostile, auront une tout autre expérience, souligne le MTQ. Un lien piétonnier les amènera de l'avenue des Hôtels vers la gare de train de Sainte-Foy. Il leur faudra traverser sous les bretelles d’autoroute. «La plantation va ajouter au confort», ainsi que du mobilier et de l’éclairage, pour parcours «bien agrémenté», a indiqué Mme Boucher.

Moins de bouchons

Image fournie par le MTQ

Les automobilistes y trouveront aussi leur compte, au terme des deux phases, qui s'échelonneront sur plusieurs années, a-t-on soutenu. En effet, le réaménagement de l’ensemble des voies de circulation du secteur contribuera à la fluidité de la circulation. «L’amélioration de la fonctionnalité et de la performance du réseau routier fait partie de nos objectifs», a dit la gérante de projet. «Il y a des objectifs liés» à la réduction des bouchons de circulation, a-t-elle ajouté.