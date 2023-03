Sean Farrell jouera un premier match dans l’uniforme du CH au Centre Bell lors de la visite des Panthers

Sean Farrell a déjà brisé la glace dans la LNH avec un premier match contre les Flyers, mardi, à Philadelphie. Deux jours plus tard, l’ailier de l’Université Harvard découvrira l’environnement du Centre Bell.

« Je regardais mon casier et je trouvais ça spécial, a raconté Farrell à sa sortie d’un entraînement matinal. Je me retrouve dans un vestiaire d’une équipe de la LNH. Mais il y a encore plus d’histoire dans celui du Canadien de Montréal. »

« Je trouve ça cool de voir toute l’histoire de cette équipe et d’appartenir au Canadien. »

Pour sa deuxième rencontre dans la LNH, Farrell jouera à l’aile gauche aux côtés de Jake Evans et de Brendan Gallagher contre les Panthers de la Floride.

À ses débuts, l’ailier de 21 ans avait patiné principalement en compagnie de Jonathan Drouin et de Denis Gurianov.

« Je ne me souviens pas vraiment de ma première présence contre les Flyers, a affirmé Farrell avec le sourire. Tout ça reste très vague. Je me suis calmé après cette présence. »

Utilisé pour un peu plus de 13 minutes face aux Flyers, Farrell n’a pas connu un départ grandiose avec aucun point et aucun tir. À sa défense, l’Américain se retrouvait jeter dans la fosse aux lions sans même obtenir un entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

Choisi parmi les dix finalistes pour l’obtention du trophée Hobey-Baker, le choix de 4e tour du CH en 2020 a amassé 53 points (20 buts, 33 passes) en 34 matchs à sa deuxième et dernière saison à Harvard.

L’ailier originaire du Massachusetts n’a toutefois pas été sélectionné parmi les trois derniers finalistes pour ce prestigieux titre. Logan Cooley, Adam Fantilli et Matthew Knies sont les heureux élus.

Une semaine sans Dach

Blessé au haut du corps face aux Sabres à Buffalo, Kirby Dach s’absentera pour une deuxième rencontre d’affilée. Le CH a parlé d’une absence d’une semaine au minimum.

À la ligne bleue, David Savard est un cas douteux pour cette rencontre contre les Panthers. Le défenseur n’a pas participé à l’entraînement matinal. Martin St-Louis a simplement dit qu’il constitue une décision d’avant-match.

La formation probable du CH

Harvey-Pinard - Suzuki - Hoffman

Farrell - Evans - Gallagher

Ylönen - Drouin - Gurianov

Pezzetta - Tieney - Belzile

Matheson - Savard*

Edmundson - Barron

Harris - Kovacevic

Montembeault

*Chris Wideman pourrait remplacer Savard