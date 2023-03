Séries LHJMQ: Le Drakkar veut mêler les cartes

BAIE-COMEAU | Impliqué dans une course endiablée depuis les dernières semaines, le Drakkar de Baie-Comeau affiche beaucoup de confiance à l’aube de sa série de huitième de finale face aux Wildcats de Moncton.

Engagés dans une lutte intense pour l’obtention de la sixième position au classement de leur conférence, les membres de l’équipage sont finalement parvenus à surmonter les obstacles et à atteindre leur objectif.

Visiteurs pour les deux premiers matchs de la série, les Nord-Côtiers, qui viennent de remporter 10 de leurs 12 dernières parties à l’étranger, débarqueront sur la glace du Centre Avenir sans complexe.

« C’est vrai que les joueurs se comportent très bien sur la route, car ils jouent dans notre identité en respectant le concept et le style défensif de notre équipe. C’est une formule gagnante et il faudra poursuivre dans le même sens », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Les deux prochains adversaires se sont affrontés à deux reprises en

saison régulière.

Le Drakkar a remporté le duel initial 4 à 3, à Moncton, avant de voir l’ennemi se venger avec un gain de 5 à 2 sur la patinoire du Centre Henry-Leonard.

« C’est une équipe qui nous ressemble beaucoup avec un système de jeu bien précis et une relance plus rapide en attaque. Leurs joueurs vont sortir gonflés à bloc et il faudra trouver une façon de calmer la tempête dans les premières minutes de la rencontre. »

Plusieurs recrues en seront à leur baptême éliminatoire et l’entraîneur-chef s’attend à voir du leadership de la part de ses vétérans. « Nous sommes allés chercher des joueurs aux Fêtes parce qu’on voulait améliorer le climat au sein de notre vestiaire, et nous avons vu de belles choses au cours des dernières semaines. »

Longue distance

Rouage important dans les récents succès de son club, le gardien de but Olivier Ciarlo sera un autre élément clé dans cette confrontation, qui se jouera sous le format 2-3-2 en raison de la distance séparant les deux villes.

Les joueurs du Drakkar ont utilisé la voie des airs, jeudi midi, pour se rendre au Nouveau-Brunswick.

La dernière fois que les deux clubs se sont affrontés en séries remonte à l’année 2019, alors que les Chats sauvages avaient surpris les Baie-Comois avec une victoire en sept parties lors de la première ronde.

Le Drakkar n’a pas franchi le premier tour des séries depuis 2015.