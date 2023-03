Taïwan enquête sur un possible trafic d'êtres humains après la découverte en mer de corps de Vietnamiens

La police taïwanaise a, depuis mi-février, retrouvé en mer les corps d'au moins sept ressortissants vietnamiens, ont annoncé jeudi les autorités de l'île qui ont ouvert une enquête pour un trafic présumé d'êtres humains.

Les autorités de Taïwan et son bureau de représentation au Vietnam aideront les familles vietnamiennes à identifier les corps et enquêteront sur les «exploitants de ces bateaux illégaux et leurs intermédiaires», a déclaré l'Agence taïwanaise de la police nationale.

Elle a ajouté que les garde-côtes taïwanais participeraient à l'enquête.

L'Asie du Sud-Est est depuis longtemps une plaque tournante du trafic d'êtres humains et les victimes se retrouvent sur des bateaux en mer de Chine méridionale. Les naufrages sont fréquents, notamment dans les eaux situées entre Taïwan et le Japon.

Au total, les autorités de l'île autonome ont déclaré avoir trouvé au moins 20 corps en mer entre le 18 février et le 29 mars.

Au moins quatre d'entre eux sont en cours d'identification, a indiqué la police, tandis que neuf ont été confirmés comme étant des Taïwanais tombés à la mer soit accidentellement, soit à la suite d'un suicide.

Rien n'indique que les décès des ressortissants taïwanais soient liés aux corps des Vietnamiens retrouvés en mer, a ajouté l'agence.

«Nous travaillerons également avec les services répressifs vietnamiens compétents pour continuer à traquer les réseaux de contrebande illégale au Vietnam», a ajouté l'agence.