Tkachuk-Lemieux: ça sent la revanche

Le match de jeudi soir entre les Sénateurs d’Ottawa et les Flyers de Philadelphie sera celui d’une réunion particulière entre Brady Tkachuk et Brendan Lemieux. C’est la première fois que les deux hommes s’affronteront depuis la suspension pour une morsure du second.

Il faut remonter au mois de novembre 2021 pour retrouver les racines de ce conflit. Portant à l’époque les couleurs des Kings de Los Angeles, Lemieux avait mordu à la main le capitaine des «Sens» pendant une échauffourée au sol. Pour son geste, le fils de Claude Lemieux a été sanctionné pour cinq rencontres par le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale.

Tkachuk en avait eu long à dire après cette rencontre.

«C’était la chose la plus dégoûtante que quelqu’un aurait pu faire. Ce gars, vous pouvez demander à chacun de ses coéquipiers, personne ne veut jouer avec lui. C’est un mauvais coéquipier qui ne pense qu’à lui-même.»

«C’est scandaleux, avait-il ajouté. Même les enfants ne font pas ça. Les bébés font ça. Je ne sais pas à quoi il pensait, c’est un idiot. Il n’a rien dans la tête. Mauvais garçon, mauvais joueur, quelle farce il représente.»

Pas aussi bon sans Tkachuk

Bref, Tkachuk risque de ne pas avoir oublié Lemieux, même si 16 mois se sont écoulés depuis. Or, l’entraîneur-chef des Sénateurs, D.J. Smith, a demandé à son attaquant de ne pas se battre. Le hockeyeur de 23 ans n’aurait rien à prouver à son tortionnaire, croit-il.

«Brady n’a peur de personne et il se dressera devant tout le monde, mais nous n’avons pas envie qu’il se confronte à lui. [...] Nous n’étions pas heureux de ce qui s’est passé [samedi] au New Jersey, où il s’est fait attaquer par un joueur de quatrième trio. Ensuite, il n’était pas là pour l’avantage numérique. S’il doit être à l'écart pendant deux, cinq ou 17 minutes, nous ne sommes pas une équipe aussi redoutable», a expliqué Smith.

«Le hockey est un sport de durs, mais personnellement, je ne vois pas l’intérêt de le voir se battre tous les matchs», a-t-il dit, ajoutant que Tkachuk était un joueur visé souvent par les batailleurs adverses.

À voir si les esprits s’échaufferont en soirée, mais les Sénateurs, toujours impliqués dans la course aux séries éliminatoires, ont plus à perdre qu’à gagner dans ce match.