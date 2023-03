Un logiciel antivirus sur mon iPhone ou Android, nécessaire ou pas?

Un antivirus, c’est bien, mais c’est insuffisant si on intègre dans le portrait toutes les menaces, la grande majorité à cause d’une imprudence : pourriels, programmes malveillants téléchargés sur un site pirate, perte ou vol de l’appareil, mots de passe trop fragiles ou communs, etc.

Si vous n'installez que des logiciels provenant de sites dignes de confiance (comme Google Play, Apple Store) et que vous êtes prudents et conscients des risques, alors les mises à jour de sécurité et celles du système d'exploitation suffisent à protéger votre appareil chéri.

La plupart des problèmes proviennent de sites douteux qui proposent d’installer des applications trafiquées à prix d’aubaine qui ressemblent en tous points à des produits légitimes, lesquelles sont souvent accompagnées de logiciels malveillants.

L’attrait du très grand nombre

Il ne faut pas sous-estimer l’attrait des téléphones intelligents pour les pirates informatiques qui, par leurs actions malveillantes pendant des années, ont poussé les utilisateurs de Windows à s’équiper d’un logiciel antivirus. Mais depuis que Microsoft équipe d’un système antivirus ses deux plus récentes versions de Windows (10 et 11), le besoin d’une protection supplémentaire est devenu inutile ou pire, il absorberait trop de ressources informatiques.

Aucun système d'exploitation n'est totalement sûr, pensons au fameux logiciel espion Pegasus de la firme israélienne NSO en 2021 qui a donné bien des maux de tête à Apple.

Photo Adobe Stock

Les malfaiteurs qui s’invitent dans votre appareil

Quel que soit l'endroit où l'on trouve une masse critique de personnes, il y aura toujours des malfaiteurs qui chercheront à les exploiter. Android a explosé en popularité, attirant de nombreux consommateurs ces dernières années, il est donc naturel qu'il soit ciblé.

La grande majorité des logiciels malveillants sur Android visent à voler vos informations, ce qui est évidemment une préoccupation majeure. Le pire scénario est peut-être celui des logiciels malveillants qui envoient des SMS à des numéros ciblés. C’est comme un bandit que l’on invite chez soi.

Si vous reconnaissez ces arnaques par messages textes, alors le besoin d’un logiciel antivirus n’est pas nécessaire.

Malheureusement, les auteurs de logiciels malveillants emploient des techniques de plus en plus sophistiquées pour vous tromper. Il existe des applications qui clonent des applications légitimes pour vous inciter à les télécharger et des applications qui sont exemptes de logiciels malveillants lorsque vous les installez pour la première fois, mais qui téléchargent des logiciels malveillants par le biais du système de mise à jour.

Récemment, Avast a découvert trois applications malveillantes dans la boutique Google Play. La plus répandue est un jeu appelé Durak qui a été téléchargé plus de cinq millions de fois selon les statistiques du Play Store.

Les réseaux WiFi ouverts

Une menace que de nombreuses personnes semblent ignorer complètement est celle de l'utilisation de réseaux Wi-Fi ouverts sans protection de mot de passe. Le risque de perte de confidentialité et d'usurpation d'identité via les réseaux Wi-Fi publics est bien réel sur les réseaux Wi-Fi publics gratuits.

Par conséquent, les pirates peuvent facilement accéder aux données transférées via un réseau Wi-Fi ouvert, y compris les photos, les vidéos, les informations bancaires, les courriels, les messages de chat et l'historique de navigation d'un utilisateur.

La solution est toute simple : un réseau virtuel privé bien connu sous l’acronyme VPN. Un VPN protège vos données en ligne en les chiffrant jusqu’à un serveur VPN. Cette astuce permet aussi de déplacer son adresse IP, par exemple, si vous êtes à Tokyo et que vous devez vous connecter aux serveurs de votre entreprise ou à ceux de vos services bancaires à Montréal, alors non seulement toutes vos données sont chiffrées sur Internet, mais vous contournez les limites géographiques des serveurs. Pour ces derniers, vous apparaissez comme étant connecté à Montréal.

Photo Fotolia

Un système qui n’est plus mis à jour

Étant donné les nombreuses applications de sécurité disponibles sur les boutiques d’applications qui combinent des fonctions antivol, de sauvegarde et d'antivirus, il n'y a pas de mal à les installer, mais une solution antivirus seule n'est peut-être pas très utile. Votre sécurité dépend davantage du soin que vous apportez à ce que vous téléchargez et à l'endroit où vous le faites, aux liens que vous cliquez dans les courriels et en ligne, ainsi qu'aux réseaux auxquels vous vous connectez.

Par contre, si le système d’exploitation iOS ou Android de votre appareil mobile n’est plus mis à jour, alors un système antivirus s’impose pour assurer sa protection.

Personnellement, je trouve mon réseau virtuel privé très utile et pratique pour protéger mes connexions Internet. Une solution VPN multi-appareils pour mon ordinateur portatif, mon iPad et mon iPhone est tout à fait appropriée.