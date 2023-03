Une épicerie complète pour seulement 68 $? Cette créatrice de contenu nous explique comment

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir économiser sur leur panier d’épicerie, témoignent des créateurs de contenu québécois dont les trucs pour économiser connaissent un engouement grandissant sur les réseaux sociaux.

«Je sens qu’en ce moment il y a un intérêt pour cette tendance [de la quête d’économies]. Avec les prix des aliments de base qui ont tellement augmenté, les gens cherchent à économiser», observe Mila Taillefer une créatrice de contenu de 25 ans, dont le compte Instagram rejoint plus de 56 000 abonnés.

Elle y donne des conseils financiers, mais également des astuces pour dénicher des aliments à petits prix. Dans une vidéo vue plus de 38 000 fois, elle explique comment faire une épicerie complète comprenant de la viande, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes pour seulement 68 $.

La nouvelle vague de popularité pour cette fameuse chasse aux aubaines touche de plus en plus les jeunes.

«Les gens dans la vingtaine sont curieux et je remarque qu’ils veulent économiser de plus en plus tôt», ajoute l’influenceuse, dont 80 % de l’auditoire est constitué de personnes âgées de 18 à 34 ans.

Trouver l’aubaine

Marilyne Gagné, alias «Miss économe» sur Instagram et TikTok remarque, elle aussi, un fort engouement pour la quête d’aubaine en épicerie, même chez les jeunes.

«Depuis janvier, je reçois énormément de messages de gens qui ont fait le pas [vers la quête d’économies]», relate celle qui pratique le couponnage et les achats au rabais depuis 8 ans.

Celle dont le compte Instagram atteint presque 21 000 abonnés, remarque que les gens sont de moins en moins gênés de demander à leur caissier d’égaler les prix de certains articles ou de partager leur expérience avec leur entourage.

«Avant, je n’avais pas autant de gens qui identifiaient leurs amis en commentaires», mentionne-t-elle à propos de l’ouverture sur le sujet.

Sur ses réseaux sociaux, elle y suggère différentes façons d’économiser sur la facture d’épicerie (voir trucs pour économiser).

Les préjugés

Une tendance bien marquée s’observe également sur les groupes Facebook qui sont dédiés aux économies à faire à l’épicerie. Certains d’entre eux atteignent près de 50 000 membres.

Malgré que tous souhaitent faire des économies à l’épicerie, les gens qui comparent les prix et les font égaliser à la caisse peuvent déranger.

Sur son compte TikTok, Lauriane Charles, une autre maman économe rapporte plusieurs commentaires négatifs entourant cette pratique.

«On voit qu’il y a parfois des commentaires négatifs [...] les gens disent souvent que c'est beaucoup de temps pour économiser quelques dollars», ajoute-t-elle.

Pourtant, grâce aux milliers de dollars qu'elle sauve annuellement, Mme Charles a pu diminuer sa charge de travail de 10 heures par semaine.

Elle se réjouit aussi d’inspirer d’autres familles québécoises à trouver de nouvelles façons d'économiser chaque jour.

6 trucs faciles pour économiser

1. Comparer

Utiliser une application comme «Reebee» ou «Flipp» vous permet de rechercher un produit spécifique et de voir à quel prix il est vendu dans les épiceries de votre quartier. De cette façon, vous pouvez voir en un coup d’œil à quelle épicerie vous rendre.

2. Les imbattables

Si un item d’une même marque et d’une même quantité est moins cher chez un compétiteur, Maxi égalera le prix lorsque vous présentez une preuve à la caisse. Ainsi, vous pouvez vous limiter à la visite d’une seule épicerie pour y faire toutes vos courses.

3. Marques maison

Souvent, les marques maison des supermarchés offrent des produits de base comme de la farine et des œufs à prix très compétitifs. Contrairement aux produits de marques qui sont habituellement plus chers lorsqu’on les achète plein prix.

4. Aliments de la dernière chance

Consommer des aliments sur le point d’expirer est une façon très populaire et écologique pour économiser. Plusieurs épiciers permettent à leur clientèle de mettre la main sur des aliments sur le point d’expirer au rabais grâce aux applications comme «Food Hero», «Flashfood» ou encore «Une bonne chance». En téléchargeant une de ces applications, vous aurez accès à plusieurs catégories d’aliments.

5. Les coupons

Les fameux coupons sont toujours très utiles afin d’économiser sur la facture à l’épicerie. Les entreprises rendent habituellement disponibles de nombreuses réductions sur leurs produits. Il est important de vérifier si le coupon désiré doit être imprimé ou non afin d’être utilisé.

6. Acheter en gros

Se procurer des aliments en plus grande quantité peut vous permettre d’économiser sur votre facture d’épicerie. Il faut cependant se méfier des faux rabais, même si c’est souvent plus écologique et économique d’acheter en gros, il y a des exceptions. Il faut également garder en tête le gaspillage alimentaire, dans le cas d’aliments périssables, il est préférable d’acheter en plus petites quantités que d’en jeter.