Agression dans un bar de Sherbrooke: Kevin Sanders reconnu coupable du meurtre de Joël Mailhot

Au palais de justice de Sherbrooke, en Estrie, Kevin Sanders a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de Joël Mailhot à la suite d’une violente agression survenue dans un bar de Sherbrooke dans la soirée du 17 août 2020.

Le jury de six hommes et cinq femmes n’a mis qu’un peu plus de quatre heures à rendre son verdict.

Il faut dire qu’il est rare dans un procès d’avoir une preuve aussi fiable que celle de la vidéo de l’agression captée par les caméras de surveillance de la Taverne Urbaine.

Les images nous montrent l’accusé de 28 ans agresser sans aucune raison la victime, Joël Mailhot, qui était assis à deux bancs de lui au bar.

Kevin Sanders était en colère envers la serveuse le soir des événements. Quand Sophie Morin a manifesté l’intention de fermer le bar plus tôt qu’à l’habitude, Sanders est devenu encore plus frustré.

La serveuse lui signifiant son intention d’appeler les policiers s’il refusait de partir, Sanders a menacé de s’en prendre à Joël Mailhot.

Une menace qu’il a malheureusement mise à exécution. Me Jean-Guillaume Blanchette, en poursuite, a insisté lors de sa plaidoirie vendredi matin sur le caractère violent des coups portés.

«M. Sanders a donné 18 coups de poing au visage de la victime, un homme inerte au sol, qui n’offre aucune résistance.»

Invitant les jurés à regarder à nouveau la bande vidéo, il leur a dit: «Observez les élans qu’il se donne, la violence des cinq derniers coups de poing qu’il lui donne.»

«Il ne s’arrête pas là. Il va poursuivre en lui donnant quatre coups de pied avec son talon, directement à la tête.»

«Selon moi, c’est peut-être le point tournant qui peut vous amener à conclure de son intention de vouloir causer la mort», a-t-il ajouté.

Le procureur aux poursuites criminelles a aussi soulevé le comportement de Sanders dans les minutes qui ont suivi l’agression, alors qu’il quittait les lieux avec un air désinvolte en marchant lentement.

Rappelons qu’à l’hôpital, l’homme de 28 ans avait déclaré aux policiers que la victime «avait cherché le trouble, je l’ai frappé avec mes poings, j’assume ce que j’ai fait». Il avait assuré vivre avec les conséquences.

Au moment de tenir ces propos, Sanders était accusé de voies de fait graves, le décès de Joël Mailhot n’ayant été prononcé que deux jours plus tard.

Le juge décidera dans les prochaines semaines combien d’années, entre 10 et 25 ans, Kevin Sanders, condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de 10 ans, devra passer derrière les barreaux.

L’accusé, qui se défendait seul, sans avocat, et qui a gardé un mutisme complet pendant tout le procès sans même se défendre, a refusé chaque occasion qui lui était donnée de répondre aux questions du juge.