Rafaël Harvey-Pinard incomparable dans la LNH depuis son rappel

Depuis que Rafaël Harvey-Pinard a été rappelé par le Canadien de Montréal le 17 janvier dernier, aucune recrue de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’a plus de buts à sa fiche que lui.

Rappelé d’urgence du Rocket de Laval au moment où il était l’un des meilleurs pointeurs du club-école, le Québécois a poursuivi sur sa lancée dans la grande ligue en inscrivant 14 buts en 32 matchs. Sur cette période, c’est trois de plus que Kirill Marchenko, son poursuivant à ce chapitre.

Le rendement d’Harvey-Pinard lui permet aussi d’être devant quelques favoris à l’obtention du trophée Calder pour les points. Il compte 19 points depuis la mi-janvier, soit davantage que Kent Johnson (19), Wyatt Johnston (18) et Matty Beniers (16). Seul Matias Maccelli (21) a été plus productif que lui.

Les recrues du CH ont redonné un second souffle à l’attaque au club montréalais. D’ailleurs, aucun défenseur n’a obtenu plus de points après le 17 janvier que Justin Barron (14). Celui-ci se retrouve à égalité avec Owen Power, le premier choix du repêchage de 2021.

Avec l’ancienne agence de Kent Hughes

L’agence de joueurs Quartexx Management, au sein de laquelle l’actuel directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a travaillé durant cinq ans environ, compte un nouveau client: l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard.

L’entreprise dirigée par Lino Saputo a confirmé l’arrivée du porte-couleurs de la Sainte-Flanelle dans ses rangs, vendredi. Ainsi, comme le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie l’a indiqué il y a plus d’une dizaine de jours, l’athlète québécois sera représenté par Philippe Lecavalier au lieu de Chad Levitt.

Le nouveau représentant d’Harvey-Pinard aura plusieurs arguments pour convaincre le Bleu-Blanc-Rouge de lui offrir un contrat à un volet et possiblement d’une durée supérieure à un an. Effectivement, le joueur de 24 ans excelle depuis son rappel du Rocket de Laval, ayant amassé 14 buts et cinq mentions d’aide, pour 19 points en 32 rencontres, en plus d’avoir conservé un différentiel de +4.

Celui étant admissible à l’autonomie partielle et à l’arbitrage salarial cette année termine un contrat à deux volets lui valant 825 000$ dans la Ligue nationale.