Le Canadien veut laisser une dernière impression impeccable

La campagne du Canadien tire à sa fin, possiblement à la grande satisfaction de certains partisans fatigués de toutes ses défaites, et à défaut de leur donner la chance de les encourager en séries éliminatoires, les joueurs veulent leur offrir du positif avant le début des vacances.

L’équipe montréalaise a encaissé deux revers d’affilée et à chaque occasion, ce fut plutôt ardu à bien des égards. Il est vrai cependant que l’infirmerie demeure remplie, l’absence de Kirby Dach ayant été remarquée dans les défaites à Philadelphie, mardi, et au Centre Bell contre les Panthers de la Floride, jeudi. Toutefois, il ne s’agit pas d’une excuse pour baisser les bras, surtout que plusieurs patineurs doivent prouver leur valeur au club ou encore, à quiconque susceptible de les embaucher cet été.

«Tous les matchs sont importants. Il y a de bonnes choses que tu peux donner à l’équipe. Je pense que collectivement, il s’agit de rester dans les rencontres et de continuer à travailler, a affirmé vendredi l’attaquant Jonathan Drouin, qui a encore quelques auditions pour montrer son savoir-faire en prévision de la prochaine campagne, pour laquelle il n’a pas d’entente valide. Il y a beaucoup de changements de lignes et c’est un peu différent chaque soir, mais depuis que je suis revenu de ma blessure, j’aime mon jeu.»

Photo Martin Chevalier

«Même si on est dans une situation de renouvellement de contrat ou non, nous sommes tous en période d’évaluation, a renchéri Alex Belzile. Il reste six rencontres à l’année et c’est à nous de finir sur une bonne note pour amener du rythme vers la saison prochaine.»

Des gardiens qui s’entraident

Devant le filet, néanmoins, Samuel Montembeault a pris du galon cette année en assumant une charge de travail accrue. Il est à trois parties d’égaler son sommet personnel en carrière pour une saison, sauf qu’il a déjà surpassé son meilleur total de départs: il en est déjà à 34. Aussi, le Québécois a souligné sa saine relation avec Jake Allen, qu’il considère d’abord comme un coéquipier et non comme un concurrent.

«J’aime ça, il est toujours là pour m’aider et me supporter. Quand j’arrive au banc, il est à côté de la télévision et voit des trucs sous des angles différents. Et ça fait longtemps qu’il joue dans la ligue», a précisé le numéro 35.

Du côté d’Allen, qui aurait malgré tout aimé obtenir plus de victoires, il dit avoir retenu plus de positif.

«Chaque année est difficile, mais celle-ci ne fut pas aussi compliquée que la précédente. L’atmosphère dans le vestiaire était moins lourde. Oui, il y a eu des séquences ardues, sauf que durant la majeure partie du calendrier, nous avons bien joué et avec ardeur. On a tenté de construire une bonne culture et ce fut beaucoup moins dur qu’il y a un an, ce qui était important pour nous.»

Joel Armia s'entraîne normalement

Joël Lemay / Agence QMI

L’attaquant du Canadien Joel Armia était de retour à l’entraînement avec un chandail régulier, vendredi.

La veille, le numéro 40 a également participé à l’entraînement, mais arborait un maillot lui interdisant les contacts.

De son côté, l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard était absent en raison de traitements après avoir marqué jeudi soir son 14e but de la saison dans une défaite de 5 à 2 aux mains des Panthers de la Floride.

Officiellement éliminé, le Tricolore accueillera les Hurricanes de la Caroline, samedi. Il a obtenu un point sur une possibilité de quatre contre les meneurs de la section Métropolitaine de la Ligue nationale de hockey cette saison.