De cinq à une étoile

J’espère que Jean-François Bergeron, le président de Loto-Québec, donc vrai grand patron du Casino de Montréal, est capable de lire BoxRec.

Son casino a eu droit à une finale d’anthologie classée cinq étoiles entre Christian Mbilli et Carlos Gongora. Les images de ce combat fabuleux font le tour de la planète. Et la notoriété du Casino en profite tout autant.

La prochaine soirée parrainée par le Casino qui va verser plusieurs dizaines de milliers de dollars au promoteur GYM, offre une finale UNE étoile. Une finale de huit rounds entre Alexis Barrière qui mérite mieux et Mike Marshall, suspendu indéfiniment par la commission athlétique de la Pennsylvanie.

QUATRE COMBATS DE NEW ERA

De plus, alors que le chèque du Casino ne sera pas fait à son nom, c’est Yan Pellerin de New Era qui fournit les boxeurs pour quatre combats. GYM n’a aucun boxeur au programme.

L’implication du Casino de Montréal dans la boxe sert un objectif à deux volets. Faire rayonner le casino et attirer le plus de joueurs de qualité qu’il est possible compte tenu des circonstances. Cet objectif a été magnifiquement atteint à plusieurs reprises.

L’autre objectif est de contribuer au développement du sport et d’aider les promoteurs à faire valoir leur produit. On peut avoir des doutes sur la qualité du produit, mais au moins, les boxeurs peuvent pratiquer leur sport avec l’encadrement de la Régie.

Pour le 20 avril, c’est Yan Pellerin qui remplit cette partie du contrat. Il mérite cette fois qu’on le prenne au sérieux.

- Dans le calepin...

C’est aujourd’hui la fête de Danielle Langdeau, 70 ans. Elle est la mère de Laurent Poulin, sa plus grande réussite.