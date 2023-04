Championnat amateur féminin: de rondes de 80 jusqu’à la finale à Augusta

AUGUSTA | Monet Chun est un exemple de persévérance. Sa présence au Championnat amateur féminin à l’Augusta National le prouve. Il y a moins de cinq ans, la jeune golfeuse arrivait à peine à boucler un neuf ou casser le 80.

«Pour rater le couperet au Championnat féminin junior canadien, il faut le faire. C’est difficile à réussir», lance sans retenue son instructeur, Matt Wilson, en déambulant dans les allées de l’Augusta National tout en observant sa protégée s’élancer dans le sanctuaire du golf.

«J’ai commencé à travailler personnellement à ses côtés à son pire moment, ajoute celui qui l’a connue dans le programme national canadien. Et je suis toujours resté près d’elle, car je savais que de belles choses l’attendaient. Il n’avait aucune raison de la laisser tomber.»

Échecs durs à encaisser

Que veut-il signifier par pire moment?

Durant les saisons 2017, 2018 et même 2019, Chun était plus habituée à frôler les scores de 90 que de 70. Difficile donc d’espérer faire carrière dans le monde du golf.

À l’automne 2017, elle a terminé à l’avant-dernier rang du Championnat mondial junior féminin en vertu de rondes de 79, 92, 82 et 83, terminant à 67 coups de la gagnante. Et à l’été 2018, en moins de deux semaines, elle a raté les couperets aux championnats canadiens amateur et féminin juniors. Deux tournois où une membre de l’équipe nationale devrait être sous les projecteurs.

Avec des scores de 86 et 75 au Championnat amateur féminin ainsi que 88 et 80 au Championnat féminin junior lui ont fait toucher le fond du baril.

«Au début, elle n’était pas très intéressée à ce que je pouvais lui dire. Mais j’ai continué à l’épauler. Voyant que ses affaires empiraient, qu’elle était incapable de trouver une constance, elle a fini par vouloir se mettre au travail durant l’été 2019», raconte Wilson.

Retour sur le droit chemin

Chun s’est donc lancée dans un véritable chantier pour corriger son élan et améliorer ses trajectoires. Elle devait mettre un frein à ces balles qui mouraient faiblement vers la droite.

«On a travaillé extrêmement fort pour qu’elle ramène la face du bâton bien droite à l’impact. On a modifié sa prise et l’angle d’attaque pour des frappes de meilleure qualité», énumère l’instructeur qui est établi au réputé club américain de Baltusrol, au New Jersey.

La jeune athlète a ensuite retrouvé son chemin jusqu’à ce que frappe la pandémie. Elle a poursuivi son boulot en améliorant plusieurs aspects de son jeu, notamment son jeu court.

Elle a trouvé le moyen d’afficher de meilleurs pointages grâce à son jeu court pour sauver de précieuses normales. Encore aujourd’hui, il l’aide à se démarquer et conserver sa place au tableau.

«Je suis reconnaissante d’avoir traversé cette mauvaise séquence dans ma carrière, estime la golfeuse de 22 ans. Mes approches et mes roulés ne seraient pas ce qu’ils sont maintenant sans être passée par là il y a quelques années.»

«Les mauvaises choses ne sont pas toujours pires qu’on peut le croire. C’est l’interprétation qu’on en fait, rappelle Wilson. Elles servent toutefois de leçons. Monet frappait mal, donc elle a appris à jouer différemment pour sauver des coups. Elle a développé son petit jeu et c’est essentiel pour savoir bien se placer autour des verts.»

Jeune femme inspirante

Chun est une étudiante assidue de son sport. Pour se sortir la tête hors de l’eau, elle a appliqué les notions des plus grands, dont Tiger Woods qui répète qu’il faut savoir où rater ses coups afin d’éviter les pires dommages à une carte.

En l’observant, Wilson est fière de sa protégée. Elle a fait preuve de force et de patience pour se sortir de son marasme.

«C’est une jeune femme inspirante. C’est une merveilleuse histoire de golf au Canada. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’elle fera carrière dans ce sport.»

Ses efforts ont payé puisqu’après ces années sombres, Chun s’élancera en ronde finale du Championnat amateur féminin à Augusta, samedi. À l’été 2018, elle n’aurait même pas osé l’imaginer.