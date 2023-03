iA Groupe financier: deux milliards $ pour une «croissance exceptionnelle»

iA Groupe financier se dirige vers une « croissance exceptionnelle » d’ici 2030, selon son président, alors que 2 milliards $ sont disponibles pour élargir l’empreinte du groupe dans le secteur des assurances et de la gestion de patrimoine.

« Le marché veut toujours nous prêter de l’argent, mais on en a déjà. On le dit au marché : on a 2 milliards $ de capital qu’on peut déployer pour des acquisitions », a affirmé Denis Ricard en entrevue au Journal.

Le PDG et son équipe élaborent actuellement le plan stratégique vers 2030, pour le déposer au conseil d’administration en septembre prochain.

« Notre secteur d’activités est tout sauf un long fleuve tranquille ! Mon principal défi est de m’entourer de leaders de croissance. Parce que c’est la clé, la croissance. Ça ne me tente pas de gérer une affaire qui poireaute ! » lance M. Ricard avec enthousiasme.

Celui qui a succédé à Yvon Charest en 2018 à la tête de la société publique fondée en 1892 a embauché 2000 coéquipiers dans la dernière année, pour sa croissance et pour remplacer les départs. iA Groupe Financier en compte maintenant 9000 et n’a pas l’intention de stagner ni de reculer.

« Le jour où iA se retrouverait à la une du Journal pour avoir coupé 1000 jobs, ce serait un échec. Ça voudrait dire qu’on n’a pas été performants et qu’on a cédé à la pression des actionnaires. On a une obligation de performance », dit le PDG, actuaire de profession.

Diversification

La croissance moyenne d’iA Groupe Financier est de 10 % annuellement depuis plus d’une vingtaine d’années. Elle se fait de manière organique et par acquisitions. La plus importante, au coût d’un milliard de dollars, s’est faite il y a trois ans lorsque la société basée à Québec a mis la main sur l’Américaine IAS, spécialisée dans les garanties automobiles.

Groupe Financier iA a commencé à développer des affaires hors Québec à partir de 1982 et réalise aujourd’hui 60 % de ses ventes au-delà des frontières de la province ; 15 % de ses profits proviennent des États-Unis. D’assureur, le groupe est passé à une diversification de ses activités, notamment dans la gestion de patrimoine et les produits pour concessionnaires automobiles, un créneau où il occupe le premier rang canadien et figure parmi les 10 plus importants joueurs aux États-Unis.

Confiants, malgré la récession

Si la crise financière de 2008 a généré beaucoup de stress au sein du groupe, les enjeux économiques de 2023, entre inflation et possible récession, sont abordés avec confiance chez iA.

« Je ne suis pas nerveux. Il faudrait que beaucoup d’institutions financières aux États-Unis [soient] tombées avant que celles du Canada soient touchées. Nos institutions financières ici sont très bien capitalisées et leur gestion de risque est très serrée », affirme M. Ricard.