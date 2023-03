Elvis Experience à Montréal en décembre 2023: le King de Martin Fontaine ne veut pas mourir

Même si les concerts donnés au Théâtre Capitole de Québec durant le temps des Fêtes étaient annoncés comme son dernier tour de piste dans son personnage d’Elvis Presley, Martin Fontaine ressuscitera le King une autre fois, à Montréal, en décembre 2023.

Six représentations d’Elvis Experience L’acte final/Blue Christmas seront présentées entre le 7 et 16 décembre, au Théâtre Saint-Denis.

Ce spectacle, sans le volet Blue Christmas, a aussi été présenté à Gatineau, Montréal, Trois-Rivières et Saguenay, en 2022.

Après 28 ans à se glisser dans la peau du seul et unique Elvis, Martin Fontaine demeure incapable de dire non quand on le sollicite pour renfiler les habits et la perruque de son idole.

« Il est immortel. C’est un super-héros », s’amuse, au bout du fil, Martin Fontaine, conscient qu’il n’y a rien de plus cliché qu’un artiste qui remonte sur scène après avoir fait ses adieux.

« C’était l’idée de Jean (Pilote, le producteur) qu’il fallait qu’on termine ça après 27 ans et qu’on devait passer la gratte. En même temps, s’il y a d’autres demandes, on peut le faire encore. Je ne veux pas me justifier, mais ce n’était pas prévu. »

Le Capitole, c’est non

Martin Fontaine, qui passe tout son temps à son cabaret Le Memphis, à Trois-Rivières, assure qu’il n’envisage pas de revenir au Capitole.

« Sérieusement, on a bouclé la boucle. Ici au Québec, Montréal est une belle exception. »

Par contre, si des offres lui parviennent de l’extérieur du Québec, il prêtera une oreille attentive. Les grands marchés que sont New York et Las Vegas, où il a déjà présenté Elvis Experience, en 2015, le tenteraient.

La Floride aussi.

« J’aimerais ça y aller pour deux semaines. On fait de la plage le jour et on joue le soir. Il y a plein de Québécois. Tu fais de la pub, les gens reçoivent ça en Floride et c’est réglé. »